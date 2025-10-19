“金髪ピアス青年”timelesz猪俣の履歴書写真がツッコミ必至！常識外れな1枚に驚愕＜ドラマ『パパと親父のウチご飯』＞

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

10月18日（土）に放送された第3話では、千石が営む接骨院のアルバイト募集に阿久津竜也（猪俣周杜）が応募してきたが、彼の履歴書には衝撃的な写真が貼られており…。

【映像】阿久津竜也（猪俣周杜）、ピースでノリノリの履歴書写真

◆モンスターアルバイトが襲来!?

日々の子育てで接骨院の経営に手が回らず、お金のやりくりに苦悩していた千石。そこで千石は、接骨院でアルバイトを募集することにした。

ほどなく金髪ピアスの青年・阿久津がアルバイトに応募してきたが、履歴書には私服でピースするプリクラ写真が…。さらに接骨院の仕事はまったくの未経験で不安要素の多かったものの、明るくて人当たりは良いことから、千石はひとまず採用を決める。

しかし、いざ勤務が始まると、阿久津は遅刻をしたり、寝不足で勝手に休憩を取ったりと問題行動を連発。女性客の反応はいいものの、千石は頭を悩ませることになる。