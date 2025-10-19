¡Ú·ÝÇ½¡¡Ê¤ÌÌºÂÃÌ²ñ¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«µ¯ÍÑ¤Ç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î½Ð¾ì´üÂÔ¡¡¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñÈ¯É½
¡¡¹ó½ë¤Î²Æ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½ª¤ï¤ê¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÈ©´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£Æü¤³¤Îº¢¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î½©¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤Þ¤ë½©¤Î·ÝÇ½³¦¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È2¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Í¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿º£ÅÄÈþºù¤È3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤ÏÁÛÄêÆâ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡º£Ç¯¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¸ì¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È²½¤±¸Ñ¡Ê¤®¤Ä¤Í¡Ë¡É¤È¤·¤Æ»þ¡¹ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ñ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½ª³è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿NHK¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¤Î¼ç±é¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤«¤éÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡²áµî¤Ë¤Ï13¡¢15¡¢19Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¿Íµ¤¤âÈ´·²¤Ç¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡Öº¤¤Ã¤¿¤é°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿»Ê²ñ¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¤Í¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡²Î¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òµÞ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢Ê¡»³²í¼£¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤éÁ´Éô¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ°½À¥¤Î¿Ê¹Ô¤Ö¤ê¤ò³Ú¤·¤à»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡°½À¥¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð¾ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1ÁÈ¤¬Ç¯Æâ¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿Perfume¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï3¿Í¤È¤â¹Åç¸©½Ð¿È¤Ç¡¢°½À¥¤ÈÍµÈ¤âÆ±¶¿¡£²áµî¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï°½À¥¤È¹ÅçÊÛ¤ÇÃÏ¸µ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍÍ»Ò¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡Perfume¤ÎºÇ¸å¤Î²Î¾§¤¬¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ì¤ÐÏÃÂêÀ¤ÏÈ´·²¡£´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡¤½¤ì¤È¹ñÌ±Á´°÷¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÍèÇ¯½Õ¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÍò¤¬½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡°½À¥¤Ï1ÅÙÌÜ¤Î»Ê²ñ¤Î»þ¤ËÍò¤È¡¢3ÅÙÌÜ¤Î»þ¤ÏÝ¯°ææÆ¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¡£²¾¤ËÍò¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢°½À¥¤¬Èà¤é¤ò¤É¤¦Á÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡ÎãÇ¯11·îÃæ½Ü¤Ë½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡£