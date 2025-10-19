今季限りで現役引退した元中日の中田翔氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスタジオ生出演した。

番組では１８日の「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ」パ・最終ステージ第４戦で日本ハムが９―３でソフトバンクを破り対戦成績を２勝３敗と巻き返した（ソフトバンクに１勝のアドバンテージ）ことを報じた。

試合では、１点を追う３回、山県秀の適時三塁打で追いつくと、レイエスが２試合連続となるＣＳ最終ステージ３本目となる中越え２ランを放ち勝ち越し。さらにレイエスは７回にこの日２本目となる左越え２ランが飛び出すなど打線が爆発した。

レイエスは今季の最終Ｓ１、３戦目にも１本塁打ずつ放っており、最終Ｓで４本塁打。同一Ｓで４本塁打は１４年最終Ｓの日本ハム時代の中田氏、１７年最終Ｓの内川聖一（ソ）、１９年第１Ｓの浅村栄斗（楽）に次いで４人目の最多タイ。また、同一年のＰＯ、ＣＳで最多本塁打は０８年ウッズ（中）、１４年中田氏の５本で４本以上は７人目となる。

中田氏は「レイエス選手、神がかっていると思う」などと絶賛し、自らが持つ同一Ｓで４本塁打の記録に並んだことに「でもひとつ言わせてもらうんであれば」と切り出すと「２本はラッキーゾーン（ホームランテラス）なんです。僕はちゃんとスタンドに４本入れました」とコメントしスタジオを笑わせていた。「ちょっとしたプライド」とほほえんでいた。