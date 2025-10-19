フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ初戦フランス杯（アンジェ）が日本時間18日未明に開幕。初日は女子ショートプログラム（SP）が行われ、中井亜美（17）が自己ベストの78.00点で首位、坂本花織（25）が76.20点で2位、住吉りをん（22）が71.03点で4位だった。

「羽生結弦は僕のアイドル」…フィギュア鍵山優真の難敵・カザフの新星の意外な素顔

北京五輪銅メダルで、世界選手権3連覇の坂本は来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪を最後に引退する意向を明らかにしている。今季、スケーターとしての集大成と位置付けているものの、茨の道が待っている。

五輪プレシーズンの今季は国内の若手が台頭。2024年GPファイナル銀、25年世界選手権銅の千葉百音（20=カナダ、フィンランド大会にエントリー）はGPシリーズの前哨戦であるチャレンジャーシリーズ（CS=9月）の木下グループ杯(大阪)で優勝、ネーベルホルン杯（ドイツ）では2位に入った。23年GPファイナル6位の住吉は大技である4回転トウーループの精度が増し、CSロンバルディア杯（イタリア）、東京選手権を制した。さらに今季、シニア転向1年目の中井は、憧れの存在である浅田真央の代名詞だったトリプルアクセル（3回転ジャンプ）を得意としており、初参戦のGPシリーズで上位進出が期待されている。

ミラノ・コルティナ五輪の出場枠は男女とも3。全日本選手権（12月=国立代々木競技場）の優勝者が最優先で代表に選出され、残りの2枠はGPファイナル日本勢上位2人、全日本2、3位から選ばれる。

ミラノ大会で2大会連続表彰台を狙う坂本が代表入りするには、最低でも全日本で3位に入る必要があるのだ。

GPシリーズ開幕を前に坂本は「思っている感じで練習はできた。状態はいい方です」と順調な仕上がりに自信を見せた。

女子最年長の坂本は円熟味を増した滑りを武器に、若手の猛追を振り切って3度目の五輪チケット獲得なるか。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは昨年、30歳を迎えた羽生結弦さんに独占インタビューを実施。羽生さんはどこを目指し、何に取り組んでいたのか。赤裸々に語ってくれた。

●関連記事【もっと読む】…は、フィギュアファンこそ要チェックだ。