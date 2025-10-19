【スポーツ時々放談】

【スポーツ時々放談】ジャパンOPテニスが空前の観客動員を実現できた背景…手放しで喜べないスポーツ興行の深刻事情

出雲駅伝が終わり、今週末には箱根駅伝の予選会が行われる。

「明治期におけるスポーツジャーナリズムの一断面」（渡辺勇一=広島経済大学論文集）を読みながら思い出したことがあった。1898（明治31）年の東京発行の新聞では「萬朝報」が一番売れていたそうだ。マラソンの祖とされる金栗四三は、箱根駅伝を始めるにあたり日記にこう書いている。

「萬朝報にでも持って行こうかと思う」

よろずちょうほう……ちょっとふざけた社名だが、実際に箱根駅伝を後援したのは報知新聞（旧）で、報知は戦後になって読売新聞に吸収され、現在は読売新聞と関東学連の共催である。

日本の新聞は日清・日露戦争期に急速に需要が高まった。新聞は戦争になると売れたのだ。終戦後に熱が引き、各紙は読者獲得にさまざまなイベントを企画した。各種の博覧会、囲碁将棋、スポーツ……。大阪毎日の全国中学庭球大会（1908=明治41年〜）、大阪朝日の全国中学優勝野球大会（1915=大正4年〜）、そして箱根駅伝が報知新聞の協力を得てスタートしたのは1920=大正9年だった。

主催紙の独占報道だから、各社は知恵も金も絞って企画を模索した。調べると、萬朝報は徐々に部数を減らし、箱根駅伝が始まった頃には報知の28万部に対し10万部まで落ち込んでいる……金栗はこのへんを勘案して鞍替えしたのだろう。

新聞社によるイベント事業は欧米でも行われていた。ただ、日本ほど新聞がスポーツに密着している国は他にない。1980年代には、ゲートボールに至るまでことごとく新聞社が絡んでいた。新聞がスポーツ普及に大きく貢献したのは事実だが、限界も危うさも潜んでいる。

自社イベントゆえにそもそも批判がない。同様の事業を展開する他社も批判しない……。今年の甲子園大会で、ネット経由で不祥事が発覚し途中棄権したチームが出た。どの新聞にも厳しい内容の「記者の目」のような記事はなかった。他にも指導者によるセクハラやパワハラなど、まだそんなことをしているのかと驚くほど、スポーツ界には時代錯誤の事案が多発する。根底にマスコミ主導ゆえの没批判、記者の目の不在、なれ合いがあるのではないか。

ニューヨーク・タイムズ紙は2年前、時代に即して運動部を解体し、記録は外部委託、問題提起は社会部という体制に移行した。我が国独自の歩みを踏まえればそれを踏襲できないにしろ、新聞の役割が変わりつつあるいま、スポーツ界も変わらざるを得ない。日本テニス協会が広報委員会を解散した。どう変わるのか。

（武田薫／スポーツライター）