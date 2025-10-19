¡Ö¤¦¤ï¡ªÍß¤·¤¤¡ª¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±ü¤µ¤Þ²ñ¡¡£×£Ó¤Ø²Ä°¦¤¤¿·¥°¥Ã¥ºÍÑ°Õ¡¡ÂçÃ«¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£·¡¢Ï¯´õ¤Î£±£±¤âÊÂ¤Ö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î±ü¤µ¤Þ¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥ï¥¤¥Ö¥¹¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢±ü¤µ¤ÞÃ£¤Ï¤ªÂ·¤¤¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥½¥Ã¥¯¥¹¤â½àÈ÷¡£ÂçÃ«¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£·¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î£±£±¡¢¥¹¥ß¥¹¤Î£±£¶¤Ê¤É¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥¹¥ß¥¹¤ÎºÊ¡¢¥«¡¼¥éÉ×¿Í¤¬¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¥Ú¥¢¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë±ü¤µ¤ÞÃ£¤â¤è¤ê°ìÃ×ÃÄ·ë¡£»î¹çÆü¤Ë¤ÏÂçÃ«¤ÎºÊ¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¤âÆþ¤ê¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£