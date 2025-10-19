22年ぶり『カービィのエアライダー』から『ドラゴンクエストI＆II』HD-2D版まで！“新しいのに懐かしい”年末ゲーム6選
―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］―
アラフォー・アラフィフにはこれ！ 新しいのに懐かしい、年末商戦ゲームタイトル6選
Nintendo Switch 2もようやく入手がしやすくなって、この年末は久々にじっくりゲームでもするか！ と計画しているアラフォー・アラフィフのみなさんも多いはず。そんなゲームとともに育ってきた世代にピッタリの懐かしいタイトルが、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2を中心に登場します！ 今回はそのなかから6本を紹介。世間の荒波をひととき忘れ、夢中になってコントローラを握っていたあの頃に戻ってみませんか？
◆独自の世界観はそのままに『塊魂』が帰ってきた!
●10/24
『ワンス・アポン・ア・塊魂』
Nintendo Switch、PS5、Xbox Series X|S、Steam／バンダイナムコエンターテインメント
玉を転がし、周囲のあらゆるモノを巻き込んでいく斬新なゲーム性に、キッチュな世界観がマッチした『塊魂』（2004年）。PS Vitaのローンチだった『塊魂 ノ・ビ〜タ』（2011年）以来、約14年ぶりの家庭用オリジナル新作がこちら。
今回は時を超えて江戸時代や原始時代、古代ギリシャで転がしまくります！ BGMには、おなじみの松崎しげるさん、新沼謙治さんのほか、さだまさしさんや花譜さん、こっちのけんとさん、やくしまるえつこさんなども参加。ポップなサブカル魂がぐっと来るタイトルです!
◆『DQ』初期作が新たなアレンジで復活！
●10/30
『ドラゴンクエストI＆II』
Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5、Xbox Series X|S、PC／スクウェア・エニックス
RPGというジャンルの伝道師となった『ドラゴンクエスト』（1986年）と『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』（1987年）が、HD-2D版でリメイク。放課後、「100歩歩いたら交代ね！」と友達とかわりばんこに冒険した記憶が蘇ります（笑）。
HD-2D版は、『II』と同様に『I』でも「太陽」「星」「月」「水」「命」の紋章を集めることに！ また、『II』でサマルトリアの王女が参戦し、4人パーティになるのも話題となっています。かなり大胆なアレンジがされていて、当時やり込んだプレイヤーも新鮮な気持ちで遊べること請け合いです。
◆枯れない桜の島での学園恋愛アドベンチャー
●10/30
『ダ・カーポ リチューン』
Nintendo Switch、PC／ブシロード
一年中“枯れない桜”が咲き誇る初音島を舞台に、「こそばゆい青春学園ストーリー」が描かれる美少女ゲーム『D.C. 〜ダ・カーポ〜』（2002年）のリメイク版。当時は『To Heart』（1997年）や『Kanon』（1999年）を筆頭に、練り上げたシナリオの美少女ゲームがトレンドとなり、「泣きゲー」「鬱ゲー」など数々の名作が生まれました。
今回のフルリメイク版はオリジナルを手掛けたCIRCUSが担当。新たなキャラクターデザイン、キャストとなり、新ヒロインも加わっています。甘酸っぱい青春物語と後半のシリアスな展開……。ゲームの出来うんぬんよりも、自分のピュアな感性が残っているかが気がかりです（笑）。
◆ゲームキューブ以来久々の『カービィ』レースゲーム新作
●11/20
『カービィのエアライダー』
Nintendo Switch 2／任天堂
ゲームキューブ向けに発売され、簡単操作ながら、やり込み度の高さで伝説級の名作となったレースゲーム『カービィのエアライド』（2003年）。その22年ぶりとなる続編が『カービィのエアライダー』です。
デデデ大王やメタナイトなど、シリーズの歴代人気キャラもライダーとして選べるようになり、個性的なマシンが勢揃い。もちろんオンライン対戦も当たり前で、「シティトライアル」モードは最大16人対戦が可能です。もともと『カービィのエアライド』は桜井政博さんがHAL研究所で手掛けた最後の作品で、今回久々に『カービィ』シリーズのディレクターを務めたのも、ファンには嬉しいところです。
