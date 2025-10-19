歌手の柏原芳恵がMCを務める、Jテレの音楽＆トーク番組「柏原芳恵の喫茶☆歌謡界」（土曜午後10時）の11月1日と8日の2週にわたり、堀ちえみがゲストで登場する。

番組では毎回、柏原がオーナーの「喫茶☆歌謡界」に訪れるスター歌手やうたうまの著名人と、とっておきの話や交遊録など楽しいトークをかわし、ヒット曲なども歌うという進行になっている。

堀は「花の82年組」としてデビュー同期の仲間であるシブがき隊（布川敏和、本木雅弘、薬丸裕英）や、薬丸と結婚した石川秀美、早見優、松本伊代らとのエピソード、小泉今日子の意外な一面などを語る。

忘れていけないのは、堀を一躍有名にしたTBS系の大ヒットドラマ「スチュワーデス物語」。1983年（昭58）度下半期から約半年間、放送された。初主演の堀は「ドジで間抜けでのろまな亀」のCA候補生役を演じた。教官役の風間杜夫に、「キョーカン」と叫ぶシーンも記憶に残っているシニアが多いはず。84年に初めて設定されて今でも続く新語・流行語大賞の1回目で大衆賞に選ばれたあの名ぜりふも、番組の中で再現される。

もちろん、デビュー曲「潮風の少女」、ヒット曲「リ・ボ・ン」なども披露する。最後は柏原が来生えつこ作詞、来生たかお作曲の名曲「Goodbye Day」を歌い、堀と手をつなぎ合う。懐かしいトップアイドル2人の共演する。