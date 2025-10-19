「意味深」宇多田ヒカル、“My favorite number”投稿に「U3かな」「アナタのスタート、だからかな」と憶測の声
歌手の宇多田ヒカルさんは10月16日、自身のInstagramを更新。「My favorite number」投稿に憶測の声が殺到しています。
この投稿にコメントでは「U3かな」「3はご両親と一緒にやってた音楽ユニットがU3だったからかな？」「U3…」「意味深、です」「家族3人が、アナタのスタート、だからかな」「問題提起？」「いつもいつもなんて素敵な目線なんだろう」との声が寄せられています。
「U3（ユースリー）」とは、宇多田さんの父・照實さん、母・圭子さんと当時9歳だった宇多田さん本人の親子3人で結成したユニット名。宇多田さんのアーティストとしてのキャリアが始まったユニットということもあり、ファンからは今回の投稿は「U3」に関連しているのではないか、と憶測の声が飛び交いました。
コメントでは「懐かしい」「足元シリーズ 出た〜」「最高機密が…！！」「（学生）これなんすかこれ？」「久しぶりに見た」との声が寄せられ、宇多田さんの“足元シリーズ”の投稿を楽しみにしているファンも多いようです。(文:福島 ゆき)
「U3…」「意味深、です」宇多田さんは「My favorite number」とつづり、1枚の写真を投稿。宇多田さんの足元と、クローバー「3」のトランプのカードに黄色の落ち葉が1枚重なっている写真です。
「足元シリーズ 出た〜」2日の投稿でも、自身の足元と誰かの落とし物を撮影した写真を投稿している宇多田さん。この日の投稿では「Salut de Paris!」とつづり、パリの街に落ちていた、現代ではほとんど見かけることがなくなった懐かしの「フロッピーディスク」を撮影しています。
