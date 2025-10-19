¼ò¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¥¿¥Ð¥³¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¡ÄŽ¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£¤Ç¤¯¤Ã¤¡¼!¤¬±é¤¸¤ë³ë¾þËÌºØ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½¬´·
¢£ÇË²õÎÏ¤Ð¤Ä¤°¤ó¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎËÌºØÌò
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ë¾þËÌºØ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¥Ü¥±Ã´Åö¤Î·Ý¿Í¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÇËÅ·¹Ó¤Ç¡Ö²è¶¸¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËÌºØ¤ò¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤È¤·¤ÆËÌºØ¤ÏÃøÌ¾¤Ç¤¹¡£»³¿å¡¦²ÖÄ»¡¦¿ÍÊª¡¦´ïÊª¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÂêºà¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖËÌºØÌ¡²è¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹°õ¾ÝÇÉ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âËÌºØ¤Î¿Íµ¤¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£2014Ç¯10·î¤«¤éÍâÇ¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ñ¥ê¤Î¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¥ì¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤Æ¡ÖËÌºØÅ¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢35Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤Î»ö¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âËÌºØ¤Î±Ç²è¤¬ÅÙ¡¹À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÎã¤¨¤Ð2021Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØHOKUSAI¡Ù¡£ËÌºØ¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÌø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¡Ë¡£
¢£¼ã¤ËÌºØ¤ÏÄÕ²°½Å»°Ïº¤«¤é»Å»ö¤ò¤â¤é¤¦¤¬¡Ä
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÈËÌºØ¤Ï·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤Æü¤ÎËÌºØ¤¬»Õ»ö¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÉâÀ¤³¨»Õ¤Î¾¡Àî½Õ¾Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¾Ï¤ÏÉâÀ¤³¨»Õ¤ÎËÌÈø½ÅÀ¯¤È¶¦¤Ë¡ØÀÄÏ°Èþ¿Í¹ç»Ñ¶À¡Ù¡ÊµÈ¸¶¤ÎÍ·½÷¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¶Ó³¨ËÜ¡£1776Ç¯¡Ë¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤Î¤¬½Å»°Ïº¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½Å»°Ïº¤Ï¡¢½ÕÁð¤ÎÄï»Ò¶Ú¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¾¡Àî(¤«¤Ä¤«¤ï)½ÕÏ¯(¤·¤å¤ó¤í¤¦)¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌºØ¤Ë¤â³¨¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐµÈ¸¶¤ÎÇ¯´Ö¹Ô»ö¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö²ä(¤Ë¤ï¤«)¡×¤Î³¨¤Ç¤¹¡£ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Ë¤è¤ê½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿ÎÏÂ²Å¶¸¸À¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏËÌºØ30Âå¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½Å»°Ïº¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌºØ¤Ï¹Ì½ñÆ²¡Ê½Å»°Ïº¤Î½ñÅ¹¡Ë¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢½Å»°Ïº¤È¤â»Å»ö¤ò¤·¤¿ËÌºØ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌºØ¤Ï¿ô¡¹¤Î°ïÏÃ¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¤Î¤¬¤½¤Î´ñ¹Ô¤Ç¤¹¡£Àè¤º¡¢ËÌºØ¤Ï¤½¤ÎÀ¸³¶¤ÎÃæ¤Ç»°½½¿ô²ó¤â²èÌ¾¤ò²þÌ¾¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½¿Í¤Ç¤â²þÌ¾¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¿ô²ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼ËÌºØ¤Ï¤½¤ìÄøÂ¿¤¯²þÌ¾¤·¤¿¤Î¤«¡£¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²þÌ¾¤·¡¢Á°¤ÎÌ¾¤òÌç¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡©¡¡¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¤ÎÎé¶â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¾¡Àî½ÕÏ¯¡×¤«¤é¡Ö²è¶¸¿Í¡×¤Þ¤ÇÌ¾¤òÊÑ¤¨¤¿
ËÌºØ¤ÏÉÏË³À¸³è¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¶Ë¤Þ¤ë¤È¤¹¤°¤ËÌç¿Í¤Ë²èÌ¾¤ò¾ù¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ìç¿Í¤â¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÄ¸ý¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ËÌºØ¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤Ï²þÌ¾¤¹¤ë¤´¤È¤Ë²èÉ÷¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÌºØ¤Î²è¹æ¤Ë¤Ï¡Ö¾¡Àî½ÕÏ¯¡×¡Ö¾¡½ÕÏ¯¡×¡ÖÁÑ½ÕÏ¯¡×¡Ö·²ÇÏÄâ¡×¡ÖÃ¤À¯¡×¡ÖÍë¿Ì¡×¡ÖÍëÅÍ¡×¡ÖÂ×ÅÍ¡×¡ÖËÌºØ¡×¡Ö¶ÓÂÞ¼Ë¡×¡Ö°Ù°ì¡×¡Ö²è¶¸¿Í¡×¡ÖÒÄ²§¡×¡ÖÒÄÏ·¿Í¡×¡ÖÉÔÀ÷µï¡×¡Ö¶å¡¹éç¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¡ÖËÌºØ¡×¤Ï¡ÖËÌºØÃ¤À¯¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤¬39ºÐ¤Îº¢¤ËÌ¾¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²è¹æ¤ÏËÌ¶ËÀ±¤ò¿À³Ê²½¤·¤¿ËÌÃ¤Ì¯¸«Êî»§¿®¶Ä¡ÊÆüÏ¡½¡·Ï¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÌºØ¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÌ¯Ë¡Ï¡²Ú·ÐÉá¸Êî»§´«È¯ÉÊ¡Ê¤ß¤ç¤¦¤Û¤¦¤ì¤ó¤²¤¤ç¤¦¡¦¤Õ¤²¤ó¤Ü¤µ¤Ä¡¦¤«¤ó¤Ü¤Ä¤Û¤ó¡Ë¡×¤Î¼ö¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ»¤òÊâ¤¯»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡Ö¿®¶Ä¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÊÑ¿Í¤Ê¤Î¤«¡×¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼ËÌºØ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏËÌºØ¤ÏÆ»Ã¼¤Ç¤ÎÎ©¤ÁÏÃ¤ä»¨ÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÈÑ¤ï¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÌºØ¤Ï¡Ö¼ö¤ò¾§¤¨¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤ÈÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤âÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤Þ¤¿ÃÎ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ö¤ò¾§¤¨¤ë¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
¢£À¸³¶¤Ç93²ó¤â°ú¤Ã±Û¤¹¤Ê¤É¤Î´ñ¹Ô
ËÌºØ¤Î´ñ¹Ô¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢°ú±Û¤·¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤¹¡£½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¾µï¤Ï93²ó¤ËµÚ¤ó¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¹±×½ô²È¿ÍÌ¾Ï¿¡Ù¤Ë¤ÏËÌºØ¤Ï¡Öµï½êÉÔ½»¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö²Ð»ö¤È·ö²Þ¤Ï¹¾¸Í¤Î²Ö¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹¾¸Í¤Ï²Ð»ö¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÌºØ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅ¾µï¤ò¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«²Ð»ö¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Å·ÊÝ10Ç¯¡Ê1840¡Ëº¢¡¢ËÜ½êÀÐ¸¶Ä®¤«¤éÃ£Ëá²£Ãú¤ËÅ¾µï¤·¤¿»þ¡¢ËÌºØ¤Ï½é¤á¤Æ²Ð»ö¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²Ð»ö¤À¤ÈÃÎ¤ë¤ÈËÌºØ¤Ï³¨É®¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²È¤«¤é°ìÌÜ»¶¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²Èºâ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹²Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤»¤º¤Ë³¨É®¤Î¤ß¤ò»ý¤Á¡¢ËÌºØ¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³¨É®¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£ËÌºØ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¼«Éé¤â¤·¤¯¤Ï³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ÐºÒ¤ËÁø¤¤¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌºØ¤Ï¹©É×¤Ç¶ìÆñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÏË³ÆÁÍø¡×¡Ê±ßÅû·Á¤ÎÁÆÀ½¤ÎÆ«´ïÆÁÍø¡Ë¤ò³ä¤Ã¤¿ËÌºØ¤Ï¡¢ÆÁÍø¤ÎÄì¤Ë¿å¤òÃ¹¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òËÌºØ¤ÏÉ®Àö¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÆÁÍø¤ÎÂç¾®¤ÎÇËÊÒ¤ò²è¶ñ»®¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÉÏ¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¹ë²÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿
¹ëÊüâýÍî(¤´¤¦¤Û¤¦¤é¤¤¤é¤¯)¤ÊËÌºØ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¼ò¤ò°û¤ß¡¢±ìÁð¤â¤è¤¯µÛ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢ËÌºØ¤Ï¼ò¤â±ìÁð¤â¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÌºØ¤Î²èÎÁ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ò¤â±ìÁð¤âÓÏ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÌºØ¤Ï¤Ê¤¼ÉÏË³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤ÏËÌºØ¤¬¤ª¶â¤ËÌµÆÜÃå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£²èÎÁ¤¬»æÊñ¤ß¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÌºØ¤ÏÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡£ÊÆ²°¤Ê¤É¤¬³Ý¤±¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤â¡¢ËÌºØ¤Ï¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤¢¤ë»æÊñ¤ß¤òÊü¤êÅê¤²¤Æ»ý¤¿¤»¤ë¡£»æÊñ¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂç¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤º¡¢ÉÏË³À¸³è¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÌºØ¤Î¹Ô¾õ¤Ï¡¢ÈãÈ½Åª¤ËÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌºØ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¿©¤ÙÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²È¤Î¿©´ï¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¤¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼êÄÏ¤ß¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È±ø¤é¤·¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌºØ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿±ø¤¤¤È¤«²¼ÉÊ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÌºØ¤ÏÀ¤¤ËÕ»¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¿®Ç°¤ËÂ§¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÌºØ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾ï¤Ëºî²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤ÙÊª¤ÎÊñ¤ß¤âÊüÃÖ¤·¡¢¥´¥ß¤À¤é¤±¤Î²È¤ÎÃæ¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤â¤½¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿ËÌºØ¤ÏÆ¬¤«¤éÉÛÃÄ¤òÈï¤ê¡¢¼ê¸µ¤ËÇ¢ÉÓ¤òÃÖ¤¤¤Æºî²è¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËëËö¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤·¡¢90ºÐ¤Ç»àµî
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤éÁá»à¤Ë¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌºØ¤ÏÄ¹Ì¿¤Ç¤·¤¿¡£ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ëÉâÀ¤³¨¡ØÉÚÖÖ»°½½Ï»·Ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÁ´46¿Þ¡Ë¤Ï¡¢Ëþ70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤éºþ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ËÌºØ¤ÎË×Ç¯¤Ï²Å±Ê2Ç¯¡Ê1849¡Ë¡¢90ºÐ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÌºØ¤Î»à¤Î4Ç¯¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ú¥ê¡¼´ÏÂâ¤¬±º²ì¤ËÍè¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£
»à¤ËÎ×¤ß¡¢ËÌºØ¤ÏÂçÂ©¡¢¤Ä¤Þ¤êÂç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÅ·²æ¤ò¤·¤Æ½½Ç¯¤ÎÌ¿¤òÄ¹¤Õ¤»¤·¤á¤Ð¡×¡ÊÅ·¤¬»ä¤Ë10Ç¯¤ÎÌ¿¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ç¡ÖÅ·²æ¤ò¤·¤Æ¸ÞÇ¯¤ÎÌ¿¤òÊÝ¤¿¤·¤á¤Ð¡¢¿¿Àµ¤Î²è¹©¡Ê³¨ÉÁ¤¡Ë¤È¤Ê¤ë¤òÆÀ¤Ù¤·¡×¡ÊÅ·¤¬»ä¤ÎÌ¿¤ò¤¢¤È5Ç¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¿¿Àµ¤Î²è¹©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡Ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ËÌºØ¤Î¶»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤Ï¤Þ¤À¡Ö¿¿Àµ¤Î²è¹©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸¬µõ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸þ¾å¿´¤Î²ô¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ËÌºØ¤ÎÎ×½ª¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
