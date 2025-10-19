東京レガシーハーフマラソンが１９日、東京・国立競技場発着で行われた。マラソン男子の前日本記録保持者で五輪に３大会連続で出場したレジェンド・大迫傑は、所属先が中国のスポーツ用品メーカーの「リーニン（ＬＩ―ＮＩＮＧ）」に変更されてから初めてのレースに臨んだ。白のウェアの肩付近などに同社のロゴが入り、シューズも同社のものを使用。１７キロ過ぎのレース終盤まで外国人選手とともに先頭集団で力走した。１時間１分４５秒をマークし、日本勢トップ、全体６位でフィニッシュした。

レース後は「今、（マラソンまで）６週間前かな？レースまで。毎回このタイミングでレースを走っていますけど、その中でそこまで調整せずに合わせた割には、しっかり走れたかなと思います。ペースもちょうど良かったですね。気象条件だったり、風もあったり。ちょっと前半は（ペースが）抑えめだったところで逆にウォーミングアップできた。自分にとってはベストなレースだったかなと思います」と充実の汗をぬぐった。

リーニン所属については「以前からリーニンは履いていて、慣れている靴なので別に問題はないんですけど。１つエージェントを挟まずに自分自身で価値を最大化して、次につながるいいリレーションシップ（関係性）を築けそうという部分に関しては、新しいアスリートの形だと思いますし、そういった新しい若いアスリートがこういったことをもとにして新しい挑戦ができるような仕組み作りというのも僕自身でできるかなと思います」と“新たな挑戦”を踏み出したことを明かした。

マラソン界のレジェンド・大迫は１４年に早大を卒業し、日清食品グループに所属。その後、ナイキ・オレゴン・プロジェクト、ナイキの所属選手として世界の舞台で活躍した。ナイキとの所属契約終了後、所属は「東京陸協」とされていたが、１７日に「リーニン」との所属を自身のＳＮＳで発表。この日の東京レガシーハーフマラソンからリーニンの所属選手として初めてレースに出場した。

リーニンは中国の体操選手として１９８４年ロス五輪の種目別ゆか、あん馬、つり輪で３つの金メダルを獲得した李寧氏が創業したスポーツメーカー。ランニングシューズの開発、販売にも力を入れており、最近は日本国内でもリーニンのカーボンプレート入り厚底シューズが注目されている。

今後、大迫は１２月７日に行われるスペインのバレンシアマラソンに出場予定。近年、ドイツのベルリンマラソンと並んで世界トップレベルの高速レースとして注目されているバレンシアマラソンで、リーニンの「看板選手」となった大迫が世界に挑む。