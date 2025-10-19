今季限りで現役引退した元中日の中田翔氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスタジオ生出演した。

北海道日ハム、巨人、中日で活躍した中田氏は番組初出演。高校時代から現役、引退セレモニーまでのＶＴＲを放送し１８年間のプロで活躍した足跡を紹介した。

中でも９月１９日のバンテリンドームでの引退セレモニーで「オカン今までいろんなことがあったけど、ずっと俺の味方でいてくれてありがとう」と感謝したスピーチを放送した。

感動的なスピーチに司会を務める膳場貴子アナウンサーは「中田さんねぇ…ちょっとやんちゃなイメージがあったこともあるんですけど、ずっと一貫してお母さん思いでいらして」とし「野球を続ける中でお母さんの存在大きかったですか？」と尋ねた。

中田氏は「そうですね。母親のサポートなくして今の自分はないのですごく感謝しています」と明かした。これに膳場アナは、横で谷口さんが泣いてしまいましたが」とコメンテーターを務めるビジネスと人権研究所・代表理事の谷口真由美氏が号泣。谷口氏は「感極まりました。すばらしい」と声を震わせていた。