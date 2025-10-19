来年には消えそうな「人気だけど要注意ブーツ」とは？ これから買ったら後悔しそう
みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。
そろそろ秋ブーツ解禁の時期。履いている方も街中でチラホラと見かけて、季節の移り変わりを実感しますよね。さて、そんなブーツアイテムにももちろん流行り廃りのデザインがあります。
今回まだ人気はあるけれど、来年には消えそうな廃れ予備軍の秋ブーツをご紹介します。
◆「シアーブーツ」ブームが早めに去りそうな理由
シースルー素材でうっすら肌色が透けて見えるブーツ。2022年前後からトップスやボトムスにもシアー素材を使われるようになり、その派生として登場したのがシアーブーツです。シアーブーツなら夏の時期にも履けるということで、おしゃれさんの間で今も高い支持を得ています。
しかし、シアー素材は透けて靴の中が見える特性から、靴下を履くと少しダサくなってしまいます。そのため基本的には素足で履くもの。このことから意外にも見た目以上に蒸れたり、靴擦れを起こしたりしやすいのです。
また、着こなし面でも少し難しさを感じるデザイン。というのも、パッと見のインパクトが強いのでコーデ全体を通してみた時にシアーブーツだけが浮いてしまう可能性も高いのです。かといって肌馴染みの良い人気のアイボリーやベージュカラーだと、今度は肌と同化しすぎて「何も履いていない人」という印象に……。
組み合わせ方や使い勝手が難しいことから、トレンドから定番へと定着しづらいアイテム。お手持ちのシアーブーツがあるなら今季のうちに思いきり取り入れていきましょう。これからブーツを新調するなら、廃れる可能性が高いので別のブーツを選ぶほうがおすすめです。
◆「白のショートブーツ・ミドルブーツ」定番だけど……
トレンドブーツからもはや定番化しつつあるのが、白のショートブーツ。筆者の記憶が正しければ、2020年より前からジワジワと登場してきていました。そこからブームが一気に加速し、今では定番のアイテムに。
ブーツといえば黒かブラウンが基本だった時代を思えば、白ブーツが君臨してくれたことでファッションスタイルの幅もグッと高まりましたよね。
しかし、白ブーツのなかでも白のショートブーツ・ミドルブーツは、そろそろ廃れそうな気配。というのも、今のミドルブーツはタンクソールなど「ゴツくて厚底」といったデザインが主流に切り替わりました。その点、ヒールタイプの白ブーツは現代のトレンド観点からすると少しコンサバすぎてしまうのです。
これから白のブーツを取り入れる場合は、アウトソールが黒のサイドゴアタイプ、もしくはY2Kらしい厚底ロングブーツが今っぽいデザインとなります。
◆「気づけば古くなっていた」になりやすい
ブーツトレンドは、洋服と違って年々少しずつ細かいデザインが変化しています。なので、パッと見の印象では何も変わっていないように思えるのですが、気づけば「このタイプのデザインは、もう古くなっていた」といった状況になりやすいので気をつけましょう。
今回ご紹介した2つのアイテムはあくまでも筆者の予想であり、まだ廃れることが確定しているわけではありません。しかし、着実に鮮度が落ちつつあるデザインでもあるので、新たにブーツを購入する際はその点を意識して吟味すると良さそうです。
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
＜文＆イラスト／角佑宇子＞
【角 佑宇子】
（すみゆうこ）ファッションライター・スタイリスト。スタイリストアシスタントを経て2012年に独立。過去のオシャレ失敗経験を活かし、日常で使える、ちょっとタメになる情報を配信中。2023年9月、NHK『あさイチ』に出演。インスタグラムは＠sumi.1105
