36歳独身・元『渡鬼』子役が「金八先生に出ている友人が羨ましかった」ワケ。女友達の愛が重すぎる現在とは
橋田壽賀子脚本の人気長寿ドラマシリーズ『渡る世間は鬼ばかり』（TBS系）で10歳から12年間、“加津ちゃん”こと野々下加津役を演じていた宇野なおみさん（36歳）。かつて“天才子役”と呼ばれた宇野さんは現在、フリーライターとして活動中です。
そんな宇野さんが30代女性として等身大の思い、ちょっとズッコケな日常をお届けるエッセイ連載。今回は「女友達」をテーマに綴ります。
◆『3年B組金八先生』に参加する友人が羨ましかった
実は、素敵なカフェと、おいしいスイーツに詳しいわたくしです。
皆様、ご機嫌よう、宇野なおみです。すっかり秋となり、さつまいもやかぼちゃスイーツが収穫の時期ですね。おいしい季節！
今回はわたくしの大切な、女友達の話です。
昔むかしは友達が大変に少なかった私。休日に遊ぶなんてことは都市伝説だと思っておりました。これは、普通に土日に習い事や稽古があり、ひとりで本を読むことが好きだったということも大きいのですが……。当時はかなりの「コミュ障」でした。
よくテレビの仕事をしていたと我ながら思います。渡鬼の現場は大人ばかりで、逆にラクだったのかもしれません。スタジオ収録日がごくたまに被る『3年B組金八先生』に参加する劇団の友人を、指をくわえて羨ましがっていたものです。
ただし、果たして当時の私が同年代とうまくやれたかというと、はなはだ怪しう存じます（渡鬼レギュラーで年齢が一番近いのは、長谷川純さん。4歳差は、子どもにとっては十分大きいです。「おかくら」チームは収録日も違いましたしネ）。
高校ぐらいから一念発起し、友人作りに挑戦し始めました。自分にとって貴重な存在という認識があるためか、「愛が重い」とよく（当人たちに）言われます。
お酒が飲める友人が少ないので、集まるのは大体おいしくて内装がキュートなカフェ。カフェやレストランには詳しいほうかもしれません。アフタヌーンティーとかもよく行くんですよ、なぜなら愛しいみんなを素敵な場所で眺めたいから……。
独身気ままなしょっちゅう会っているフレンズが5人ほどいて、子どもがいるなどなかなか会えないけれども、仲良し、という友人もたくさんいます。休みの日に遊んでいると、1か月はあっという間に経ってしまう！ 幸せな忙しさです。
◆どれだけ好きなの？ 誕生日プレゼントダブり買い事件
愛が重いエピソードと言えば、先日、バースデープレゼントを「ダブり買い」しました。
ある日、少し遅れた誕生日プレゼントとして、友人が愛用していると話していたブランドのハンカチを2枚買いに行きました。新作や店舗限定がよく出るのでプレゼントにもぴったり。あげたら大変喜んでくれました。
その時、キュートなモコモコポーチを発見。こちらは別の友人の誕生日プレゼントにしようと購入しました。
数日後、ラッピングを始めた私。メッセージをカードに書き込もうとしたその時、ふいに気づきました。
「……買ってなかった？」
今年は、彼女の誕生日のすぐ後に会っていたのです。私の性格上、プレゼントを用意した上で、カフェの席を予約しているハズ。
こんな時はスマホの出番です。写真フォルダをスクロールしていくと……私があげたプレゼントを持って微笑む友人とのツーショットが現れました。やっちゃった！
母親にこの話をしたところ、「どんだけ〇〇ちゃんのことが好きなの」と呆れられました。
◆自分の人生を生きている人と友情を築くために
といってもこの激重ラブ、同じ熱量で返ってくることは期待できません。
誰もが自分の人生に集中している人たちで、それが格好良くて好きなのです。でも、根本的なところで甘ったれのわたくしは、多少寂しさも感じます。
