「働きたい、でも働けない」保育園に落ちて絶望…暮らしの中でできることを模索した結果【ママリ】
保育園に落ちた…思うようにいかない日々にモヤモヤ
子どもを保育園に入園させる希望がかなわず、もう1年間自宅保育を続けざるを得ないと思われる状況になった主人公・彩乃。
なんとか働けないかと、モチベーションを保とうとしますが気分は滅入るばかりです。
子どもとの生活もマンネリしがちで悩んでいたところ、子どもの習い事に通うことを思いつきます。気分転換をしながら、自身も求職を続けていました。
預けないと働けない、働けないから預けられない
働きたい思いがつのりますが、職業安定所では「保育園に入れていないと働けない」との言葉。まさに「働けないから預けられない・預けられないから働けない」のループに。
心が落ち込み家族にも八つ当たりのような言動をする自分に嫌気がさしていた彩乃。
しかし、暇つぶしに始めたSNSが思わぬ転機に。SNSを使った仕事を見つけることができたのです。
わが家のペースで探した職場は
当初は実母の協力を得て働いていた彩乃でしたが、わんぱく盛りの子どもの相手は実母には大変なこと。悩んでいた時、ちょうど新園ができる情報を得ることができ、子どもを預けられる保育園を見つけられました。
仕事を始めたことでうれしい変化も。それは、家事を夫が積極的に行うようになったこと。本来は仕事の有無に関わらず分担してほしいところもありますが、夫にとっても心境の変化があったことはポジティブですよね。
遠回りに思えた1年で得たもの
彩乃にとって「保育園に入れない1年間」は、自分にとって大好きな仕事を見つけられた1年間になりました。
一見遠回りと思えた道も、長いスパンで考えてみると、意外と今の自分の土台になることがあるのですね。
思い通りにならないことも多い「子育てと仕事」または「子育てと自分自身」のバランス。一人で抱え込まずに人に相談したり情報を得たりすることで、課題の打開策が見つかることがあるかもしれませんね。
ピンチの時もポジティブにものごとをとらえて、前向きに行動してみることも大切と感じるエピソードでした。
原案：harusan
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）