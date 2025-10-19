元祖脇肉キャッチャーからレッド＆ブルーが新登場♡HEAVEN Japanの最新補整ブラ

女性の体形変化に寄り添い続けるHEAVEN Japanの人気シリーズ「元祖脇肉キャッチャー®」に、秋らしいレッドとブルーが仲間入りしました。シリーズ累計販売80万枚を突破した実力派補整ブラが、さらにサイズ展開を拡大し、アンダー60も新登場。デザイン性と補整力の両方を求める女性にぴったりな一枚です。新色と共に、お揃いショーツもラインアップし、インナーコーデの幅がぐっと広がります♡

HEAVEN Japanが贈る「元祖脇肉キャッチャー」の魅力

価格：7,480円(税込)

2010年の発売以来、HEAVEN Japanを代表する補整ブラとして愛されてきた「元祖脇肉キャッチャー®」。

年齢やライフステージによる体形変化に悩む女性の味方として、脇や背中に流れたお肉をしっかりキャッチし、美しいバストラインへ導きます。

独自の4枚パネル構造のカップと3Dワイヤーが、立体的で自然な丸みを実現。

幅広ストラップが肩への負担を軽減し、快適なフィット感を叶えます。機能性と美しさを両立した理想のブラとして、幅広い世代から支持されています。

GALLEST、ららぽーとTOKYO-BAYに初出店♡限定アイテムも登場

新色レッド＆ブルーで秋の装いに彩りを

新登場のレッドは大人の華やかさを演出し、ブルーはバイカラー刺繍が映える上品な仕上がり。どちらも秋のファッションにぴったりな落ち着いたトーンで、装いをより引き立ててくれます。

さらに、レッドからは細身の方に嬉しいアンダー60サイズも追加。カップはB～K、アンダー60～90の全61サイズと、幅広い体形に対応しています。

快適な着け心地と補整効果を追求した設計で、自分にぴったりの一枚がきっと見つかります。

お揃いショーツで叶えるトータルコーデ♪

同日発売のスタンダードショーツ（1,650円）とTバックショーツ（1,980円）は、レッド・ブルーをはじめ全8色展開。滑らかな生地が心地よくフィットし、スタイルアップをサポートします。

日常使いはもちろん、特別な日にもぴったりの上品なデザイン。ブラとセットで揃えれば、見えないおしゃれも楽しめます。

HEAVEN Japanが提案する“適正下着®”で、自分の体をもっと好きになるインナー体験を。

自分にぴったりの補整ブラで、自信をまとう♡

HEAVEN Japanの「元祖脇肉キャッチャー®」は、美しさと快適さの両方を求める女性に寄り添う存在。長年のノウハウが詰まった構造で、着けるたびに自信と笑顔を引き出します。

秋の新色レッド＆ブルーで、季節の装いをよりエレガントに。自分に合ったサイズを見つけて、理想のシルエットを叶えてみませんか？今こそ、あなたらしい美しさを支える一枚を手に入れる時です♪