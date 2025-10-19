µÜËÜ¾¡¾»¤Ï²ù¤¤¤¬»Ä¤ëÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤â¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¾õ¶·¡×¡¡ÃÏ¸µÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Ø¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¡×
¡ã¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡2ÆüÌÜ¡þ18Æü¡þ¿þÌî¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ6986¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä2023¡¢24Ç¯Âç²ñ¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÜËÜ¾¡¾»¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤Ë2ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÚÂç²ñLIVE¥Õ¥©¥È¡Ûº´Çì»°µ®¡¢ÍÂ¼ÃÒ·Ã¡¢µÜÎ¤Èþ¹á¤¬¥·¥Ë¥¢Âç²ñ¤Ë»²Àï¡ª
±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¡¢»ß¤ó¤À¤ê¤ÈÅ·¸õ¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀË¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤âÀË¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼è¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç1ÂÇ¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¤·¤ÆºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡£°ìÈÖ¤½¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢²ù¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤¢¤È°ì¶Ú¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤¬¸åÈ¾¤Î16ÈÖ¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥×²£¡¢17ÈÖ¤Ï¥«¥Ã¥×¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ºÂ®¤·¸å¤í¤Ë¤Ò¤ÈÅ¾¤¬¤êÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¿þÌî¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¡ÖÈùÌ¯¤Ê·¹¼Ð¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¥¢¥ó¥¸¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥é¥¤¥óÆÉ¤ß¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤óÆ±¤¸¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¥é¥¤¥ó¤ÎÆÉ¤ß¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤â¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¾õ¶·¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤»¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤âµÜËÜ¤é¤·¤¤¡£Æ±ÁÈ¤Î¥¿¥Þ¥Ì¡¼¥ó¡¦¥¹¥ê¥í¥Ã¥È¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬¡Ö68¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£µÜËÜ¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤À¤±¡£¾¡¤Æ¤Ðüâ¶¶¾¡À®¡Ê2001¡Á03Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯Âç²ñ»Ë¾å2¿ÍÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¡¢°ìÈÖ¾å¤ËÌ¾Á°¤¬¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Íø¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£²ÈÂ²¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦ÃÏ¸µÂç²ñ¤Ç¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ß¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡2ÆüÌÜ¤ÎÀ®ÀÓ
±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¡¢»ß¤ó¤À¤ê¤ÈÅ·¸õ¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀË¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤âÀË¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼è¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç1ÂÇ¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¤·¤ÆºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡£°ìÈÖ¤½¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢²ù¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤¢¤È°ì¶Ú¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤¬¸åÈ¾¤Î16ÈÖ¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥×²£¡¢17ÈÖ¤Ï¥«¥Ã¥×¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ºÂ®¤·¸å¤í¤Ë¤Ò¤ÈÅ¾¤¬¤êÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¿þÌî¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¡ÖÈùÌ¯¤Ê·¹¼Ð¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¥¢¥ó¥¸¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥é¥¤¥óÆÉ¤ß¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤óÆ±¤¸¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¥é¥¤¥ó¤ÎÆÉ¤ß¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤â¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¾õ¶·¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤»¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤âµÜËÜ¤é¤·¤¤¡£Æ±ÁÈ¤Î¥¿¥Þ¥Ì¡¼¥ó¡¦¥¹¥ê¥í¥Ã¥È¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬¡Ö68¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£µÜËÜ¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤À¤±¡£¾¡¤Æ¤Ðüâ¶¶¾¡À®¡Ê2001¡Á03Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯Âç²ñ»Ë¾å2¿ÍÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¡¢°ìÈÖ¾å¤ËÌ¾Á°¤¬¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Íø¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£²ÈÂ²¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦ÃÏ¸µÂç²ñ¤Ç¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ß¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
