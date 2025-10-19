【一問一答】ロバーツ監督「初回を無失点に抑えた後、ショウヘイは今夜が素晴らしい夜になることを予感していた」



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月17日（金）（日本時間18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースがナショナル・リーグチャンピオンシリーズを無傷の4連勝で制し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。

試合後の会見に臨んだデーブ・ロバーツ監督は、投打にわたり圧倒的な存在感を見せた大谷翔平と、9回を完璧に締めた佐々木朗希の活躍に言及しながら、チームの成長と結束を語った。





ロバーツ監督 会見コメント（一問一答）

Q：おめでとうございます。今夜の大谷翔平のパフォーマンスをどう評価しますか？

ええ、おそらく史上最高のポストシーズンでのパフォーマンスでした。これまで多くのポストシーズンゲームがありましたが、彼が地球上で最も偉大な選手である理由がそこにあります。マウンドでの活躍、打席での活躍、彼は多くの人々に多くの記憶を刻み込みました。

そして、我々が本拠地でシリーズ突破を決める試合でそれを成し遂げ、彼がNLCSのMVPを獲得したことは、非常に特別なことです。その場に立ち会えたことを嬉しく思います。



Q：大谷は世界最高の選手ですが、その役割には多くの期待が寄せられます。多くの人がスランプと呼ぶ中で、彼はどのようにその期待に応えてきたと見ていますか？

彼がどのように期待に対処しているのか、私には分かりません。なぜなら、彼が背負うような期待は、多くの場合達成不可能なものであり、決して実現できないものだからです。

そして、今ポストシーズンで彼が苦しんでいたにもかかわらず、それに影響されることなく、精神状態と自信を同じように保ち続けました。彼ほど才能があれば、その瞬間が彼にとって大きすぎるということは決してありません。そのような組み合わせを持つ選手の場合、いつかは結果が出ると分かっているものです。



Q：ワールドシリーズへの返り咲きについてお伺いします。1963年以来となる7ゲームシリーズでの4連勝、そして直近10試合で9勝1敗という形で進出を決めました。チームが目標に向かって進んでいる中で、この快進撃をどう感じていますか？

我々はゾーンに入っているのだと思います。良い野球をすることに集中しています。攻撃面ではまだ改善の余地があると思いますが、非常に才能があり、集中力が高く、ハングリーなグループです。

これらの要素が揃うと、打ち負かすのは難しくなります。我々は細かいことを気にかけ、貪欲です。以前に何が起こったかは気にしていません。良い野球ができていて、健康状態も良い。しかし、まだやるべき仕事は残っています。



Q：大谷のパフォーマンスで驚かされることはありますか？今夜のホームランの飛距離や、打った本数など、何か驚いたことはありますか？

今夜のホームランの飛距離には驚きました。いや、驚かなかったかもしれません。しかし、あの飛距離と打球速度はかなり印象的でした。ええ、彼がやると期待していないことを期待する、というような感じですね。幸運にも、私はそれらの瞬間の多くをかなり良い席で見ることができました。



Q：大谷選手がポストシーズン史上最高とも言える初回を終えたとき、彼が今日のようなパフォーマンスを見せるだろうという勢いを感じましたか？

はい。彼が打席で苦しんでいるとか、投げる時は打てないとか、いろいろ言われていたことが、彼の闘志に火をつけたのだと思います。

今日、彼がマウンドに上がった時、その集中力と意図が見て取れました。そして、初回を無失点に抑えた後、打席に立った彼は、今夜が素晴らしい夜になることを予感していたように見えました。



Q：佐々木朗希を連投させる自信があったと思いますが、今日の彼のパフォーマンスについてどう感じましたか？

私はロウキに自信を持っています。彼を信頼しています。彼の才能と精神力を信じています。ですから、連投についてはあまり心配していませんでした。

ポストシーズンでは、選手がこれまでやったことのないようなことをたくさんします。しかし、チャンピオンシップを勝ち取りたいなら、それができなければなりません。今夜のロウキには全幅の信頼を置いていました。



Q：彼は10奪三振を記録しました。これは2023年6月以来のことですが、驚きましたか？また、どのホームランが最も印象的でしたか？

ええ、最も驚いたホームランは、おそらく屋根かその向こうに当たった2本目でしょうね。これは今まで見たことのないパフォーマンスです。誰もこのようなものを見たことがありません。だから、今も翔平には畏敬の念を抱いています。



Q：3本目が出る予感はありましたか？

驚かなかったでしょうね。3本目が出ても驚きませんでした。ええ、驚かなかったです。だから、予感はあったと言えますね。はい。



Q：近代野球において、監督就任後最初の10年間でスパーキー・アンダーソンとウォルター・オルストンは4度のリーグ優勝を果たしました。あなたはそれを5度達成した最初の監督となります。その仲間入りをした気分はいかがですか？

偉大な、本当に偉大な方々です。そのことについては、まだ実感が湧きません。私はただ、ゲームのため、選手のため、ファンのために、自分の仕事をできる限り最善を尽くそうと努めてきました。そういった記録は後からついてくるものです。しかし、ええ、私はこのゲームを愛しています。ドジャースを愛しています。

そして、この組織とこの街のために最善を尽くし続けたいと思っています。ステージでも言ったように、我々の仕事はまだ終わっていません。あと4勝する必要があります。

