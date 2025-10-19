¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡ÄÏÀÅÀ¤º¤é¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ä¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤¬Í×µá¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¡ÖÄê¿ôºï¸º¡×¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥â¥Ë¡×Á·¾ìµ®»Ò¥¢¥Ê¤¬¸«²ò
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬£²£°Æü¤Ë¤âÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÀ¯¸¢Æþ¤ê¤Ç°Ý¿·Â¦¤¬Í×µá¤·¤¿£±£²¤ÎÀ¯ºö¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£±£¶ÆüÃë¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¾å¤ÇÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤¢¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡×¤ÈÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ê¤É¤Î¡ÖÅý¼£µ¡¹½²þ³×¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸Æü¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤âÀäÂÐ¾ò·ï¤Ë²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÁ·¾ìµ®»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¹ñÌ±Åª´Ø¿´¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡Äµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡ÄÏÀÅÀ¤º¤é¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
