近藤真彦、カップ焼きそば“贅沢アレンジ”の最終章公開でファン衝撃「想像をはるかに超えてきた」「大富豪焼きそば」
歌手・俳優の近藤真彦（61）が18日、自身のインスタグラムを更新。これまで披露してきたカップ焼きそばの“贅沢アレンジ”を、さらに上回るアレンジを公開し、ファンから驚きの声が相次いでいる。
【写真】「想像をはるかに超えてきた」カップ焼きそばの“贅沢アレンジ”を公開した近藤真彦
8月に「これが世界一のペヤングだ！」と、松茸を豪快にトッピングしたカップ焼きそばの写真を投稿した近藤。その後、松茸が入ったカップ焼きそばが発売されると、「パクられた〜（笑）いやいや随分前から開発してたそうです！偶然にもマッチの方が発表が早かった（笑）」と伝え、「美味しかった〜！」と紹介していた。
続く9月には、「どーだ！まるか食品！」と呼びかけ、さらなるトッピングを加えたカップ焼きそばをアップ。「今度は松茸の上にアワビだー！宇宙一のペヤングだー！」と、麺の上に並べられた大きな松茸のさらに上に、たっぷりアワビを追加するアレンジを披露していた。
そしてこの日の投稿では、「炎上上等（笑）ペヤング最終章！」とつづり、「松茸フカヒレ!どーだ!!!」と力強くアレンジした焼きそばを披露。器いっぱいに松茸とフカヒレが豪快に盛り付けられている。強気で公開した近藤だったが、投稿の最後には「毎回、頂き物ですが（笑）」とオチを付けた。
ファンからは「想像をはるかに超えてきたぁ〜」「うわ〜食べてみた〜い」「最上級のペヤング」「大富豪焼きそば」「さすがスーパースター」「参りました」など、さまざまな反響が寄せられている。
