ミャクミャクが「激務すぎる」…万博184連勤からの展開「えっ？」＆新ビジュアルに反響
「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品」の公式Xが18日に更新され、ミャクミャクの「おやすみ終了」が発表された。
【画像】ミャクミャク「おやすみ期間、終了〜！」ビジュアル
大阪・関西万博は13日に閉幕。「184連勤」を完走したミャクミャクは「またどこかで会えるといいな！」とメッセージを発信した。
閉幕2日後の15日には、同アカウントで「ミャクミャク、今日からお休みをいただきます」と発表。ミャクミャクが空港におり、キャリーケースを引いてどこかへ旅立とうとする姿が描かれた。
そして18日、早くも「おやすみ期間、終了〜！今日からみんなに会いに行きます！」と元気なビジュアルが公開。わずか3日間の休暇となった。
ファンからは歓喜の声とともに、「えっ？もう休み終わり？」「早ッ！」「激務すぎる」「1週間も休んでない」「これからは週休二日制にしてもらうんやで」など、ユーモアあふれるコメントが殺到している。
