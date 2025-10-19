「PIXPRO FZ55」か「LUMIX TZ99」か コンデジ人気ランキングTOP10 2025/10/19
「BCNランキング」2025年10月6日〜12日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
3位 LUMIX TZ99 ホワイト
DC-TZ99-W（パナソニック）
4位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
5位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
6位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
7位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
8位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
9位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
10位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
