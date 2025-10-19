ケルヒャーの本気は戦闘力高いぞ。 手のひらサイズの高圧洗浄機爆誕
「手のひらに収まるってコンパクトすぎない!?」「こういうの待ってました！」と、思わず前のめりになってしまう高圧洗浄機をご存じですか？
それは9月15日に発売したケルヒャー（KARCHER）のモバイル高圧洗浄機 「OC Handy Compact」。小さなボディに大きなパワーと可能性を秘めた、戦闘力高めなアイテムです。
手のひらサイズで持ち運び・収納に最適
「OC Handy Compact」の特長をランク付けするなら…第1位はこちら！ 写真のように折りたたむと手のひらサイズになるところでしょう。
高圧洗浄機って、がっつり洗浄できるからこそ「デカい・重い・場所をとる」のイメージが強いかもしれません。しかし本アイテムは重量も780gに収まっているので、持ち運びと収納に便利なコンパクトさなんです。
電源・水源不要な二大「不要」で、汚れに気づいた瞬間に洗浄できる
サイズ感のインパクトを知っていただいたところで、モバイル高圧洗浄機としての「OC Handy Compact」の特長を改めてご紹介します。
まずは、USB-Cで充電するバッテリーを内蔵式で電源不要、付属の自吸用ホースかペットボトルを使用することで水源不要、という二大「不要」な点でしょう。
これなら屋内と屋外で、たとえば自転車のタイヤが「汚れてる！」なんて気づいた瞬間に、すぐ洗浄できますね。
どのように洗浄できるかというと、付属アクセサリーの4 in 1ノズルが大活躍。
使用場所や用途によって水流パターンを「標準幅広」「ポイントジェット」「傾斜」「シャワー」の4通りから選択できるうえ、洗浄剤ノズルを付ければ泡洗浄にも対応してくれます。
もちろん洗浄力もバッチリで、コードレスタイプでもなでるだけで汚れを落とせるんですって。
手のひらサイズのコンパクト感・機動力・洗浄力が備わった「OC Handy Compact」、なんとも隙がない高圧洗浄機です。
