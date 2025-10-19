放置すると歩けなくなる… 変形性膝関節症の恐ろしい始まり方【医師解説】

現在日本では高齢化に伴い、変形性膝関節症を発症する人の数が増えています。初期のうちに気づくには、一体どのような症状に注意すれば良いのかなど、増本整形外科クリニックの増本先生に教えてもらいました。

監修医師：

増本 項（増本整形外科クリニック）

1985年慶應義塾大学医学部卒業。元・慶應義塾大学病院スポーツクリニック講師。元・日本女子体育大学スポーツ医学助教授。日本整形外科学会専門医、日本スポーツ協会スポーツドクター、日本整形外科学会スポーツ認定医、アメリカスポーツ医学会会員、日本臨床スポーツ医学会会員。

編集部

変形性膝関節症の初期症状には、どのようなものがありますか？

増本先生

まず、膝の痛みを感じることが多くなります。特に多くの場合、膝の内側に負荷がかかりやすくなることから、膝の内側の軟骨がすり減り、関節の隙間が狭くなります。そのため、膝の内側に痛みを感じやすくなります。

編集部

そのほか、どのような症状が見られますか？

増本先生

起きたときや動作のはじめに、膝の違和感や動かしにくさを覚えるようになります。なんとなく膝がこわばる感じがしたり、重だるさを覚えたり、鈍痛を感じたりすることが増えるようになります。また、「長い距離を歩いた後に膝に痛みを覚え、休むと治る」というのも、典型的な症状です。しかし、しばらく体を動かしていると痛みやこわばりを感じなくなるので、多くの人が膝の異変を見過ごしてしまいがちです。

編集部

進行するとどうなるのですか？

増本先生

膝の痛みのために正座ができなくなったり、深く屈む動作をやりづらくなったりします。また階段の上り下りが辛くなるのも中期症状です。そのほか、「これまではしばらく休んでいたら痛みが治っていたのが、休んでも痛みが消えなくなった」というのも中期症状の典型です。膝関節の炎症が進んで、腫れや変形が目立つようになります。

編集部

さらに進むとどうなりますか？

増本先生

末期になると、安静にしていても痛みがでたり、夜眠っていても痛みのために起きてしまったりすることがあります。歩いたり、座ったりといった日常的な動作が困難になり、やがて膝の変形が進んで足を真っ直ぐ伸ばすことができなくなって、歩行が難しくなります。

※この記事はMedical DOCにて＜「変形性膝関節症」になりやすい人の特徴 とくに注意した方がいい2タイプの人とは?＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。