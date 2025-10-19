開始わずか105秒で失点。その１点が重く、“約40人を欠く”フランスは４位フィニッシュ。指揮官は「最良の状態で準備できなかった」【U-20W杯】
「最悪のスタートだった。開始105秒で先制点を許した」。フランスの大手紙『L'Équipe』が、自国のU-20代表チームの戦いぶりを振り返る。「この失点からなかなか立ち直れなかった」とも。
チリで開催中のU-20ワールドカップで、フランスは現地10月18日に３位決定戦でコロンビアと対戦。０−１で敗れ、表彰台にあがれなかった。
いきなりリードを奪われる展開だったが、反撃の時間は十分に残されている。ただ、思うように相手ゴールに迫ることができない。チャンスがなかったわけではないが、仕留め切れない。フランスメディア『FOOT MERCATO』は「おそらく前回の試合から完全に回復していなかったのだろう、技術的にも体力的にもやや力不足に見えた」と報じる。
結局、フランスは最後まで１点が遠く、大会を４位で終えた。フランスサッカー協会は公式サイトで「チームに残るのは『フラストレーション』という言葉に尽きるだろう」とし、ベルナール・ディオメド監督のコメントを掲載している。
「選手たちやスタッフのことを思っても、私は悲しく、失望している。我々はこの試合を最良の状態で準備できなかった。準決勝でモロッコに敗れた失望を消化して、今日のハイレベルな試合に向け、全員の士気を高め、３位決定戦に備える必要があった。
それにもかかわらず、クラブ側は選手たちをできるだけ早く戻したいと考えていた。若い選手たちにとって、６試合、27日間を共に過ごした後、クラブと代表の両方に足を置きながら、そのような状況下で感情をコントロールすることは困難だった。試合開始直後に失点。これが我々にとって不利に働いたのは明白だった」
世代別の国際大会では、往々にして起こるシチュエーションだ。『L'Équipe』は「ディオメド監督は、所属クラブから選手を解放されなかったため、約40人の選手を欠くこととなった」と、チームは理想のメンバーで編成できなかったことも伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
