『ダンボール戦機W』タイニーオービット社が作り上げた黒い「LBXアキレス・ディード」が登場
バンダイスピリッツは、『ダンボール戦機W』より「LBXアキレス・ディード」(1,540円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「LBXアキレス・ディード」(1,540円)
『ダンボール戦機W』より、タイニーオービット社が作り上げた黒い「LBXアキレス・ディード」が登場。当時のランナー仕様をそのままに復活。
本体の色分けを成形色とシールで再現。ランナーにはパーツが探しやすいアイコン付きとなっている。
「ダークシューター」「ダークシールド」が付属し、幅広い可動範囲でカッコよくポージングさせることが可能。
ポージングをキメて、必殺ファンクション「ダークストーム」を再現できる。付属武装はダークシューター／ ダークシールド。
(C)Ｌ５／ＰＤＳ・ＴＸ
