先の参院選で苦戦した自民党と立憲民主党が、ＳＮＳでの情報発信を強化している。

国民民主党や新興政党の参政党などはＳＮＳを駆使して躍進したが、自民と立民は若者離れが顕著でふるわなかったためだ。試行錯誤でＳＮＳ発信を強め、「既成政党」から脱皮して支持層拡大につなげたい考えだ。（政治部 阿部雄太、林航）

立民は「切り抜き動画」多数投稿

「夕方には内示する」

自民の高市総裁は今月６日、自身のＸ（旧ツイッター）で役員人事を通告した。１２日にも小林政調会長に「『税制調査会のスタイルをガラッと変えてほしい』と希望を伝えた」などと長文で自身の考えを説明した。

党の参院選総括には、執行部は「『自らの言葉』でタイムリーに発信していくことが求められる」と明記した。石破首相は短文が多く、高市氏はこれまでよりも丁寧な発信を心がけているようだ。米国のトランプ大統領が人事や交渉状況をＸで発信していることも参考にしているとみられる。

党の公式Ｘにも変化が出始めている。記者会見の全文を掲載し、動画も載せるようにした。「音が聞き取りづらい」などの指摘を受け、記者会見する党幹部の胸元にマイクを着用する改善も進める。

参院選を「事実上の敗北」と総括した立民も９月、広報委員会を新設した。党幹部の記者会見を編集した「切り抜き動画」を党公式Ｘに多数投稿するなどＳＮＳ戦略の見直しを進める。

総括では「ＳＮＳを通した有権者とのコミュニケーションは不十分だった」などと分析。字幕付きで短く編集した「切り抜き動画」はネット上で拡散されやすいため、投稿に力を入れる。画質や音質にこだわって撮影機材を新調し、今月からは記者会見の動画をホームページからダウンロードできる取り組みも始めた。渡辺創広報委員長は「党の持ち味や本質を伝える努力をしていきたい」と力を込める。