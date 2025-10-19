¡ÚÃæÂ¼Äá¾¾¤ÎÄáÌÀtimes¡¡5¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¶Ð¤á¤ë¡×¡¡·ìÆù¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿À®ÃæÂ¼ºÂ¤Î»°Ìò
¡¡¡ÚÃæÂ¼Äá¾¾¤ÎÄáÌÀtimes¡Û²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ê´ÆÆÄÍûÁêÆü¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î´îµ×Íº¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÈÉô²°»Ò¡É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼Äá¾¾¡Ê30¡Ë¤À¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç½¤¶È¤¹¤ëÉô²°»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Âè5²ó¤Ç¤Ï2010Ç¯10·î¤ËÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¿À®ÃæÂ¼ºÂ¤Ç±é¤¸¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÌò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡10Ç¯6·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥³¥¯¡¼¥ó²ÎÉñ´ì¤Î³Ú²°¤ÇÆÍÁ³¡¢´ª»°Ïº¤µ¤ó¤«¤é¡Ö10·î¤Ë¤³¤Î»°Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¡£¤³¤Î»°¤Ä¤È¤âÁ´Á³¥¸¥ã¥ó¥ë¤â°ã¤¦¡¢¤ä¤ê¤É¤³¤í¤â°ã¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤ªÁ°ºÇ¶¯¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ÈÍÕ¼í¡×¤Î»³¿À¤È¡ÖÊ¿²È½÷¸îÅç¡×¤ÎÀéÄ»¡¢¡ÖÊÛÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡×¤ÎÐç½¡Ç·½õ¤Î»°Ìò¡£¡Ö¸æÁâ»Ê¤Ç¤â¤Ê¤¤ËÍ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¡¢¤è¤¯Ç¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö´ª»°Ïº¤µ¤ó¤¬²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¡²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È»°Ìò¤òÇ¤¤»¤¿»Õ¾¢¤Î¿´Ãæ¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤ë¡£
¡¡»³¿À¤Ï¡ÊÏ»ÂåÌÜ¡ËÃæÂ¼´ª¶åÏº¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿µ»½Ñ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¼ø¤«¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ·Î¸Å¤Ç¤Ï¡¢´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë·çÅÀ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¿´ª¶åÏº¼«¿È¤â¹¹²ÊÉ±¤ò¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆüÉñÂæÂµ¤ÇÄá¾¾¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Î½ª±é¸å¤Î¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤À¤í¡©¤³¤¤¤Ä¤Î»³¿À¡×¤È¡¢´ª»°Ïº¤µ¤ó¤«¤éË«¤á¤é¤ì¡¢º£¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀéÄ»¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç½é¤á¤Æ¶Ð¤á¤¿¡£¡ÖÀéÄ»¤ÏÀ¨¤¯Æñ¤·¤¤Ìò¡£ÍÙ¤ê¤Îµ»½Ñ¤âÉ¬Í×¤À¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤âÉ¬Í×¡£¸ÅÅµ¤ÎÂç¿Í¤ÎÌò¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È´ª»°Ïº¤µ¤ó¤«¤é¡¢¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀéÄ»¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤Ìò¤À¡£
¡¡µ´³¦¥±Åç¤Î³¤½÷¤Ç¤¢¤ëÀéÄ»¤Ï¡¢½ã¿è¤Ç¤±¤Ê¤²¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¸©»°ÅçÂ¼¤ÎÎ²²«Åç¤Ç¤â2²ó±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢·×4ÅÙ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Äá¾¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤Ìò¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤Î½Ð¤·Êý¡¢¶»¤ÇÊâ¤¯¡£À¥Èø¤È¤ÎÎ©²ö¤ê¤Î»þ¤ËÇï¼ê¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É°ì¤Ä°ì¤Ä³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡´ª»°Ïº¤µ¤ó¤«¤é¼ø¤±¤é¤ì¤¿¶µ¤¨¤Ïº£¤Ç¤âÄá¾¾¤Î·ì¤È¤Ê¤êÆù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ëÐç½¡Ç·½õ¤âº£¤ËÀ¸¤¤ëÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌò¼Ô¤À¤«¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â°ú¤¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¶Ð¤á¤ë¡×¡£
¡¡15Ç¯Á°¤Îµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤À¡£º£¤Ç¤âÄá¾¾¤ÏÎ©Ìò¤«¤é½÷Êý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¼¼ê¤Ç¤âËÜÅö¤Ë»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é²¿¤«¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£´ª»°Ïº¤µ¤ó¤â²¼¼ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÉ¬»à¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼Çµï¤Ë»à¤Ìµ¤¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤à¡£¤³¤Î¶µ¤¨¤ò¶»¤Ë¡¢Äá¾¾¤Ïº£Æü¤âÉñÂæ¤ËÇ®¤ò¹þ¤á¤ë¡£