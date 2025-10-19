仙台市の盆踊り大会を楽しむ参加者＝2025年8月

東日本大震災で離れ離れになった人々を、仙台市の与野珠美さん（65）は盆踊りでつないできた。「亡くなった人を悼み、再会した人と励まし合った」。震災から14年半近くの今夏も仙台市で盆踊り大会を企画。老若男女が楽しそうに踊る様子を柔らかいまなざしで見守っていた。（共同通信＝堀内菜摘）

2011年3月の震災発生当時、仙台市の新聞社に勤務していた与野さん。数カ月後の初夏、宮城県内の避難所を得意のフォークダンスで慰問した。当初は「震災から離れる時間を持ってもらいたかった」と振り返る。

仮設住宅への入居が始まると震災前のコミュニティーがばらばらになったり、新たに形成されたりするのを目の当たりに。「人々がつながり、力を合わせるために祭りが必要だ」と感じ始めた。

震災の影響が続いて各種の祭りが中止を強いられていた翌2012年、新聞社が企業の協力を取り付けて企画したのが盆踊り大会。宮城県の南三陸町や七ケ浜町など5カ所で開催した。

山元町の会場は津波で建物が流失し、夜は真っ暗闇になっていた場所。ちょうちんの明かりがともると、かつて暮らしていた人々が続々と集まった。着てもらったのは流されなかった100着以上の浴衣。歌って、踊って、そして笑って―。町に以前の熱気が帰ってきた。「久しぶりに会って励まし合い、震災前を取り戻すひとときだった」

仙台市では被災後に移り住んだ人々が暮らす仮設住宅でも開催した。音信不通だった人と再会し、無事を確認し合う姿を見ると「やって良かった」と感無量に。被災地で活動する全国各地のボランティアも参加し、被災者との親睦を深める場にもなっていった。

10年以上を経て「世代を問わず楽しめる盆踊りは、地域住民の交流の場づくりになる」と感じている。新型コロナウイルス禍に伴う中断の時期を強いられた後も再び歩み始めたのは、地元の祭りに参加する若者が増えれば防災に強いまちづくりにもなると考えるからだ。「踊れることに感謝し、これからも文化をつないでいきたい」と先を見据える。

東日本大震災で離れ離れになった人々を盆踊りでつなぐ与野珠美さん＝2025年7月、仙台市