『ダンボール戦機W』エルシオン、ペルセウス、ミネルバの三体が結合した「LBXΣオービス」が登場
バンダイスピリッツは、『ダンボール戦機W』より「LBXΣオービス」(2,420円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「LBXΣオービス」(2,420円)
『ダンボール戦機W』より、エルシオン、ペルセウス、ミネルバの三体が「変異結合型電磁石」により結合したスーパーLBXΣオービスが登場。
当時のランナー仕様をそのままに復活。本体の色分けを成形色とシールで再現している。。
ランナーにはパーツが探しやすいアイコン付き。「Σツインブラスター」「Σガーター」が付属し、幅広い可動範囲でカッコよくポージングさせることができる。
ポージングを決めて必殺ファンクション「Σドライブソード」を再現可能。付属武装は。Σツインブラスター/Σガーター。
(C)Ｌ５／ＰＤＳ・ＴＸ
