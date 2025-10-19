「人前で泣かない仰木監督がトイレで」…元猛牛戦士が語る「朝まで号泣！近鉄対ロッテ」10・19決戦

「This is プロ野球！」

実況のアナウンサーが感動のあまりこう絶叫した、プロ野球史に残る伝説の一戦がある。37年前の今日、1988年10月19日に川崎球場（神奈川県川崎市）で行われた、近鉄対ロッテのダブルヘッダーだ――。

この試合は近鉄にとって、非常に重要な一戦だった。連勝すれば８年ぶりのリーグ優勝。１試合でも敗れるか引き分けると、勝率で上回る西武の優勝が決定するという緊迫した状況だったのだ。

当時三塁のレギュラーだったが、数日前の試合で左手を骨折し出場登録を外れていた元猛牛戦士の金村義明氏が振り返る（以下、コメントは金村氏）。

「試合開始前から近鉄の優勝を確信していました。ケガをしていたボクにできるのは、選手たちを喜ばすこと。気持ち良く酒を飲んでもらおうと、ダブルヘッダー前日の夜は祝勝会場を探して銀座や六本木の高級クラブをハシゴです。左手にギプスをして、前祝いと称し朝まで飲みベロベロになっていました」

「隣接するビルの屋上まで人が」

宿泊先のホテルに戻り金村氏が起きたのは昼過ぎ。慌ててタクシーに飛び乗り川崎球場へ向かうと、異様な雰囲気に圧倒されたという。

「球場に観客が入りきらず、隣接するビルの屋上にまで人がいるんです。普段はガラガラで閑古鳥が鳴いている川崎球場でプレーしていたボクにとっては、信じられない光景でした。

『金村です。通してください』と人をかき分け球場に入りバックネット裏の金網にしがみつくと、試合は終盤を迎えていた。９回表に代打の梨田昌孝さんのヒットで、決して足の速くない二塁走者の鈴木貴久さんが生還。４対３と勝ち越し、中西太コーチとベンチ前で抱き合っているのが印象的でした」

第一試合は、近鉄が４対３でからくも勝利した。

「ロッカーで待っていると、泣きながら戻って来る選手が大勢いました。彼らの顔を見たら、ボクも二日酔いでパンパンに膨れた顔から涙がこぼれてきた。第二試合は仰木彬監督のはからいで、ベンチに入れてもらったんです。通常、出場登録を抹消中の選手はベンチに入れないんですが、ロッテ側や審判から見えないバットケース裏の死角にジャンパーを着て座っていました」

第二試合は第一試合に続き緊迫した展開。６回まで１対１と、勝負の行方はまったくわからなかった。

「７回表のことでした。ボクの代わりに三塁を守っていた吹石徳一さんが、ソロ本塁打を放ったんです。普段は無口で地味な職人肌の人が、珍しくガッツポーズしてね……。ロッテ側にバレる恐れがあるのも忘れて、ボクは思わず吹石さんとベンチで泣きながら抱き合いました」

近鉄が４対３とリードし、勝利が見えかけた８回裏。マウンドに上がったエース阿波野秀幸が痛恨の一発を食らう。ロッテの４番・高沢秀昭に同点のソロ本塁打を浴びたのだ。

「ガックリとはしました。しかしリードされたわけではない。諦めてはいません。『まだいけるぞ』とね」

物議をかもす事態が起きたのは４対４の９回裏、ロッテの攻撃中だ。当時は「試合開始から４時間を超えたらそのイニングが終わった時点で試合終了」という規定があった。試合時間は、すでに３時間30分を超えていた。前述の通り、引き分けでは近鉄の優勝はない。時間的余裕がない中、ロッテの有藤通世監督が近鉄の二塁手・大石大二朗の走塁妨害を訴え猛抗議したのだ。

「死ぬほどヤジりました」

「ボクからすれば『さっさと引っ込んでくれ』という思いしかありません。有藤さんには食事をおごってもらったこともありますが、あの時ばかりはベンチから死ぬほどヤジりました。今では言えないような言葉で散々批判したんです」

抗議は９分間に及んだ。近鉄が10回表の攻撃を終えた時には４時間を経過。４対４の引き分けで試合は終了し、近鉄は悲願のＶまであと一歩のところで涙をのんだ。

「試合後は、泣き腫らしてベンチ裏のトイレで顔を洗いました。すると仰木監督もトイレに来て顔を洗っていた。人前で決して泣かない監督です。ボクに『誰にも言うなよ』というような表情を見せ、何度も顔に水をかけていた。一段落すると、私服のボクは一列に並んだ近鉄の選手たちにまじり、川崎球場のグラウンドに立ってスタンドを埋め尽くしたファンに頭を下げました」

宿泊先のホテルに戻ると、宴会場には優勝した時のために用意された大量のビールが。仰木監督はコップにビールを注ぐと、選手一人一人と握手し奮闘をねぎらったという。

「もう夜の０時を回っていました。通常なら銀座のクラブも閉まっています。祝賀会場としてボクが予約していた店も同じです。でもテレビ中継でロッテとの激闘を見て感動したママやホステスたちが『何時になってもいいから必ず来て。お願い。お寿司も用意しているから』と涙声で電話してきたんです。

それからボクは野手陣を引き連れ銀座に繰り出しました。３次会は六本木。詳しく覚えていませんが、みんなワーワー騒ぎながら泣いていましたね。朝７時半ごろかな。飲み疲れ泣き疲れてホテルに帰ろうとすると、出勤するサラリーマンがせわしなく歩いていたのを記憶しています」

ドラマは続く。

「翌年の1989年には、最大8.5ゲーム開いた首位オリックスとの差をひっくり返しリーグ優勝したんです。２年ごしの雪辱です。日本シリーズでは巨人相手に３連勝してから４連敗したものの、それも近鉄らしい豪快さでしょう」

川崎で優勝を逃した悔しさ、仲間の激闘を目の当たりにした感動、普段はガラガラのスタンドを埋めたファンへの感謝……。金村氏にとって「10・19」がプロ野球選手としての原点だという。