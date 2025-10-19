¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Çà¶áÅ´¥É¥é£±á¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¹á·îÎÉÂÀ¡¡2009Ç¯¤Ë¤Ï64ÅÐÈÄ¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£²£¶¡Û¶áÅ´¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê¿À®£±£¶Ç¯¡Ê£²£°£°£´Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È¼«Í³³ÍÆÀÏÈ¤È¤·¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¹á·îÎÉÂÀ¤Ï±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¡¢£±»î¹ç¤Î¤ß¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹çÊ»µåÃÄ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£²Ç¯ÌÜ¡¢Ê¿À®£±£·Ç¯¡Ê£°£µÇ¯¡Ë¤Ï¶ÄÌÚÉË´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç£´£·»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£¶¤È¼ÂÎÏ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿À®£±£·Ç¯¡Ê£°£¶Ç¯¡Ë¤ÏÀ©µåÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó£¶»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï£²·åÂæ¤È¤¤¤¦ÂçÍðÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âËÉ¸æÎ¨£µÅÀÂæ¤È¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Ê¿À®£±£¸Ç¯¡Ê£°£·Ç¯¡Ë¤âÀ©µåÆñ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤º¡¢Á°Ç¯¤ò²¼²ó¤ë°ì·³ÅÐÈÄ£³»î¹ç¤È¤¤¤¦»´¾õ¡£°ìÊý¤Ç¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆó·³¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ£²£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£´£°¤È³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ê¿À®£±£¹Ç¯¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡££´·î£±£±Æü¤Ë¥×¥í½éÀèÈ¯¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó£³»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£··î£²£µÆü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¡¢£±£°£¹£°Æü¤Ö¤ê¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ï¥×¥í½é¾¡Íø¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î¼´¤ËÄêÃå¡££¹·î£²£¹Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·±äÄ¹£±£°²ó¤ËÌ£Êý¤¬¾¡¤Á±Û¤·£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¤ÏÆÀ°Õµå¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·Åêµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÂÐº¸ÂÇ¼Ô¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÈïÂÇÎ¨¡¦£²£´£²¤È²þÁ±¡££³£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£±¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥íÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¨¤Ð£°£¸Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤â¤¤¤¤¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡£ÆþÃÄ¤·¤¿¶áÅ´¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ£µÇ¯¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯àµï¾ì½êá¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£²£°Ç¯¡Ê£°£¹Ç¯¡Ë¤Ï±¦ÂÆâÅ¾¶ÚÄË¤È¹øÄË¤ÇÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£´·î£±£°Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·£··î¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£±£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£µ¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÅÐÈÄ²áÂ¿¤Ë´Ù¤ê£¸·î°Ê¹ß¤ÏËÉ¸æÎ¨£¶ÅÀÂæ¤ÈµÞ¹ß²¼¡£¥Á¡¼¥à¤âÁ°Ç¯¤Î£²°Ì¤«¤é¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¡¢¹á·î¼«¿È¤âËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£¸¤ÈÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤â£´¡¦£µ£¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÅê²õ¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¸®ÊÂ¤ßÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ê¹á·î¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¶£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°£³¾¡£³ÇÔ£²£°¥Û¡¼¥ë¥É¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÏÀèÈ¯¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤ë´Ö¤Ë¤â¤¦¡¢ÀèÈ¯¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤ó¤ä¤í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇËº¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤¤¾ìÌÌ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËèÆüÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¶áÅ´¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç»Ä¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Ç¥É¥é£±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¾ÚÌÀ¤·¤¿¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£