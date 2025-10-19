首班指名選挙を乗り越えても…自民党・高市総裁　野党が目論む「内閣不信任案で歴代最短政権」の汚名

20人を超える造反議員のリスト

「私の責任だ。お詫び申し上げる」

10月14日、自民党両院議員懇談会で高市早苗総裁（64）は連立政権離脱を公明党から通告された経緯を衆参の所属国会議員に説明し、そう陳謝した。今後の国会運営で野党の協力を得ることが重要で、連立の組み替えを視野に高市氏はこう述べたという。

「安定した政権をつくっていくことが国家・国民のために重要だ」

懇談会は１時間半に及び、参加者によると、19人が発言。首班指名選挙で高市氏の総理選出が不確定なことを踏まえ、石破茂総理（68）が首相の座にとどまり政権運営を行う「総理・総裁分離」の提案があった。

「制度上、石破総理が辞任しなければ、首班指名選挙が行われない。また臨時国会召集日に首相指名選挙を必ずやらないといけないわけではない。であれば当面、石破政権が続投し、ガソリンの暫定税率廃止に関する法案など物価高対策のための緊急を要する法案を成立させ、その間に野党と交渉し、高市氏が首班指名選挙で確実に勝てる体制を整えたらいいのではないか、という案。

船田元元経済企画庁長官（71）が発言し、大岡敏孝衆議院議員（53）も『臨時国会が召集されても首相指名選挙の実施は急がずに、高市氏が指名される体制を整えてから石破政権が辞職すればいい』と賛同。奇策ながら良い案だと思ったが、否定的な雰囲気だった」（参加した参議院議員）

高市氏は「挙党一致」を掲げ、新総裁に就任するも、石破政権では非主流派だった麻生太郎副総裁（85）や萩生田光一幹事長代行（62）が執行部入りし、主流派と非主流派が入れ替わる形で党内対立が続く。ただ、懇親会では高市氏の責任を問う声はほぼ上がらず、批判的な意見は出なかったという。

「1999年から連立していた公明党が離脱し、政権与党から転落する瀬戸際。野党となる恐怖があるために『執行部の批判をしている場合ではない』という危機感の表れが奇しくも高市氏の批判を抑えているのだろう」（同前）

臨時国会は21日に召集されるが、首班指名選挙の具体的実施日は決まっていない。196人の自民党国会議員が一枚岩となって首班指名選挙を迎えられるのだろうか。懇談会と同時期に怪文書が出回った。そこには「造反議員」として26人の名前が挙げられ、首班指名では立憲民主党などとともに公明党の斉藤鉄夫代表（73）を担ぎ、自民党が下野するシナリオが３パターン示されていたのだ。

「怪文書のような大量造反となることはなかろう。なぜなら総裁選は無記名投票だが、首班指名選挙は記名投票で、自分の名前を投票用紙に記してから総理候補の名前を書くものだからだ。離党を覚悟すれば他党の代表を書けるが、今回はそこまでの政局となるまい。大きな造反となる可能性は低いが、怪文書が流れたように高市氏の人事や政治手法への不満が燻っているのは事実。怪文書は高市氏への不満の表れだろう」（自民党ベテラン秘書）

維新の会と組むリスク

15日、日本維新の会、立憲民主党、国民民主党の３党の代表が会談するも基本政策で折り合わず、合意に至らなかった。しかし、翌16日、立憲民主党と公明党の幹事長会談が行われ、公明党も野党勢に加わる見込みが明らかになった。一笑に付されていた公明党・斉藤氏を首班指名し、立憲・公明・国民でまとまる怪情報も実現可能性がないわけではない。

一方で、自民党も16日、維新の会と党首同士の政策協議を行った。会談後、吉村洋文代表（50）は「政策協議がまとまれば維新が首班指名で高市氏に票を投じる」と表明。このままの流れで維新と連携できれば女性初の総理大臣の誕生となりそうだ。大阪を地盤とする元衆議院議員が匿名を条件にこう語る。

「維新の協力で首班指名選挙は乗り切れるかもしれないが、自民党大阪府連は『維新と組むために我々は切り捨てか』となり、党内で禍根を残すだろう。大阪15選挙区で新人だけが比例復活でバッジをつけているが、敗れた大半の支部長は『捲土重来』を胸に秘めている。

大阪の自民党員は『維新に任せられないから支持する』という人が大半。連立を組まれたら党員がまた離れかねない。少し前までこういう緊急時は幹事長から電話が来ていたが、新執行部の誰からも電話がない。やり場のない怒りを覚えます」

維新の会と近づいたことで、大阪選挙区で維新の現職に煮え湯を飲まされ続けた公明党は自民党とより距離を取ることとなろう。高市氏は維新のアシストで総理大臣になれるかもしれないが、地雷はいくつも埋まっているのだ。

「臨時国会会期中のどこかで高市氏が立ち往生すれば、立憲民主党が機を見て内閣不信任案を出すだろう。内閣不信任案ならば首班指名で乗ってこなかった共産党やれいわ新選組が乗れる。不信任案が決議されれば、10日以内に衆院解散か内閣総辞職を選ばざるを得ない。仮に解散となれば公明党の選挙協力がない中で自民党の議員の何人が永田町に戻ってこれるのか」（同前）

先行き不透明な高市執行部はいま永田町で、「羽田超えなるか」と揶揄されている。1994年４月28日発足の羽田孜政権はわずか64日の在任日数で幕を閉じた。新政権は羽田政権を超えることができるのだろうか。

「閣僚経験が豊富で、前任者の不祥事による更迭の際に、何度となく緊急登板してきたことで『政界の火消し役』の異名を持つ林芳正官房長官（64）の名前も取りざたされている」（同秘書）

高市氏が選任されたあの総裁選はいったい何だったのであろうかーー。