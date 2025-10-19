＜嫁をATM扱いする義母＞「100万円貸して」嫁が理由を問い詰めた結果 →『自己中心的な発想』にあ然

これは筆者の友人で弁護士のGから聞いた、義母の強烈なエピソードです。

Gが弁護士で収入があることを前提に、よくお金を借りに来ていた義母。しかし今回はいつもと桁違いの金額を借りに来たようで……？

お金にルーズな義母

贈り物をしたいという気持ちは分かりますが、嫁の稼ぎを当てにしてまで贈ろうとする金銭感覚には驚かされてしまいますね。

彼氏でもない男性に使う予定だった100万円は断れましたが、義母の金銭的依存は収まっていないそう。Gの義母は嫁のGではなく、「嫁が稼いでくるお金」が目的でGに執着しているようです。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：RIE.K

