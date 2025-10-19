液タブで塗り絵を体験してコンテストにも参加できるシコダイ★アソビ「デジ絵コン Anniversary」塗り絵体験ブースを見てきた【マチ★アソビ Vol.29】
マチ★アソビ Vol.29の会場を練り歩いていたとこと、液晶ペンタブレットやコピックで塗り絵を体験できる「シコダイ★アソビ『デジ絵コン Anniversary』塗り絵体験ブース」を発見しました。面白そうなので、中をのぞいてみました。
デジ絵コン Anniversary ~四国大学100周年記念~トップページ
https://shikoku-u.com/100th
10/18㈯と19㈰の2日間ポッポ街にて「シコダイ★アソビ」しています！10:00〜16:00の間 無料で最新機種のワコム液タブとコピックスケッチ手書き塗り絵体験できます！ pic.twitter.com/TEg0Xq2fMQ— 四国大学 生活科学部 人間生活科学科 (@459hls) October 18, 2025
ポッポ街商店街でシコダイ★アソビ「デジ絵コン Anniversary」塗り絵体験ブースを発見。
四国大学の人間生活科学科デザインコースが主催するブースで、ワコムの液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq 24」や「Wacom Cintiq 16」を使った塗り絵を体験できます。
ブース内には液晶ペンタブレットがズラリ。
液晶ペンタブレットはM4搭載iMacに接続されています。
「コピック スケッチ ベーシック」を使って手描きで塗り絵することも可能。
塗り絵に使う線画は四国大学生のChamoさんが描いたもの。
ブース内では、参加者が思い思いに色を塗っていました。
人によって使う色がまったく異なるのが面白いところ。
アニメ風のフラットな塗り方の人もいれば、筆を重ねるように塗る人もいました。
手描きコーナーも大盛況。
シコダイ★アソビ「デジ絵コン Anniversary」塗り絵体験ブースは、その名の通り「デジ絵コン Anniversary」というコンテストの関連イベントです。
ブース内には「デジ絵コン Anniversary」の応募作品が掲示されていて、好みの塗り絵に投票できるようになっていました。応募作品も多種多様で、眺めているだけで新たな発見があります。
「デジ絵コン Anniversary」の詳細は以下のリンク先で確認可能。線画をダウンロードして塗り絵したものを応募し、入賞作品に選ばれるとコピックスケッチやペンタブレット、CLIP STUDIO PAINT PROの12カ月ライセンスなどをゲットできます。応募期間は2025年10月20日19時までなので、急いでチェックしてください。
