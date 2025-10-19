マチ★アソビ Vol.29の会場を練り歩いていたとこと、液晶ペンタブレットやコピックで塗り絵を体験できる「シコダイ★アソビ『デジ絵コン Anniversary』塗り絵体験ブース」を発見しました。面白そうなので、中をのぞいてみました。

ポッポ街商店街でシコダイ★アソビ「デジ絵コン Anniversary」塗り絵体験ブースを発見。



四国大学の人間生活科学科デザインコースが主催するブースで、ワコムの液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq 24」や「Wacom Cintiq 16」を使った塗り絵を体験できます。



ブース内には液晶ペンタブレットがズラリ。



液晶ペンタブレットはM4搭載iMacに接続されています。



「コピック スケッチ ベーシック」を使って手描きで塗り絵することも可能。



塗り絵に使う線画は四国大学生のChamoさんが描いたもの。



ブース内では、参加者が思い思いに色を塗っていました。



人によって使う色がまったく異なるのが面白いところ。



アニメ風のフラットな塗り方の人もいれば、筆を重ねるように塗る人もいました。



手描きコーナーも大盛況。



シコダイ★アソビ「デジ絵コン Anniversary」塗り絵体験ブースは、その名の通り「デジ絵コン Anniversary」というコンテストの関連イベントです。



ブース内には「デジ絵コン Anniversary」の応募作品が掲示されていて、好みの塗り絵に投票できるようになっていました。応募作品も多種多様で、眺めているだけで新たな発見があります。



「デジ絵コン Anniversary」の詳細は以下のリンク先で確認可能。線画をダウンロードして塗り絵したものを応募し、入賞作品に選ばれるとコピックスケッチやペンタブレット、CLIP STUDIO PAINT PROの12カ月ライセンスなどをゲットできます。応募期間は2025年10月20日19時までなので、急いでチェックしてください。

