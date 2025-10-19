公式Xが昨年の「人間航空祭」の様子を公開

航空自衛隊・入間基地は2025年10月13日、毎年多くの来場者が集まる同基地での航空祭が「人間航空祭」になるとして、公式Xで遊び心に溢れる注意喚起を行いました。約25万人が来場した昨年の航空祭の写真も公開しています。

【画像】壮観！これが上から見た「人間航空祭」の様子です

入間基地は、毎年11月3日に「入間航空祭」として基地を一般開放し、各種航空機の展示を実施しています。基地の特徴は、専用滑走路を有する航空自衛隊の基地（いわゆる航空基地）としては、都心から最も近い点です。

鉄道であれば、池袋駅からならば約40分で、東京駅から1時間10分ほどで、基地に面した最寄りの西武池袋線・稲荷山公園駅に到着します。

空自のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」の展示飛行を間近で見ることができるため、基地が所在する埼玉県狭山市の人口約14万7000人を大きく上回る、20万人以上が毎年来場しています。以前からインターネットなどでは入間航空祭は「人間航空祭」に例えられてきましたが、今回ついに公式も言及した形です。

入間基地は今回、基地内の混雑が見込まれるため、体調を整えた上で、公共交通機関の利用を呼びかけています。公開された写真は、基地内にある建物の上からエプロン（駐機場）地区を撮影したもので、多くの来場者が集まっている様子を捉えています。

なお、今回の入間航空祭は例年と異なり、開催時間が前倒し（8時から13時まで）となっています。