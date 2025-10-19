『ザ・ロイヤルファミリー』第2話 栗須、新たな調教師探しに奔走するが…
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の第2話が、19日に放送される。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
■第2話のあらすじ
耕造（佐藤浩市）に誘われてロイヤルヒューマンに入社した栗須（妻夫木聡）は、早速、競馬事業部の専任秘書の命を受けるが、競馬を嫌う耕造の妻・京子（黒木瞳）の対応も仕事の一つだった。
ある日、優太郎（小泉孝太郎）は若手社員からの不満を理由に、今年中に中央競馬で1勝できなければ競馬事業部を撤廃するよう父である耕造に迫る。それを受け入れてしまった耕造は、最も戦力になりそうなロイヤルファイトを勝たせるため、栗須を連れて美浦トレーニングセンターへ。しかし、耕造の強引さが調教師・田所の反発を買い決別。栗須は耕造に指示され、すぐに新たな調教師探しに奔走するはめになってしまった。
そんな折、生産馬のレースで東京に来ていた加奈子（松本若菜）と会った栗須は、広中（安藤政信）という優秀な調教師がいると聞き、彼の厩舎を訪ねるが…！
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
耕造（佐藤浩市）に誘われてロイヤルヒューマンに入社した栗須（妻夫木聡）は、早速、競馬事業部の専任秘書の命を受けるが、競馬を嫌う耕造の妻・京子（黒木瞳）の対応も仕事の一つだった。
ある日、優太郎（小泉孝太郎）は若手社員からの不満を理由に、今年中に中央競馬で1勝できなければ競馬事業部を撤廃するよう父である耕造に迫る。それを受け入れてしまった耕造は、最も戦力になりそうなロイヤルファイトを勝たせるため、栗須を連れて美浦トレーニングセンターへ。しかし、耕造の強引さが調教師・田所の反発を買い決別。栗須は耕造に指示され、すぐに新たな調教師探しに奔走するはめになってしまった。
そんな折、生産馬のレースで東京に来ていた加奈子（松本若菜）と会った栗須は、広中（安藤政信）という優秀な調教師がいると聞き、彼の厩舎を訪ねるが…！