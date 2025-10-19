¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥Ï¡¼¥é¥ó¥É photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂÐ¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¥·¥Æ¥£¤Ï¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤ä¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥­¤È¤¤¤Ã¤¿²ø²æ¿Í¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÉüµ¢¡£¥Ù¥ó¥Á³°¤Î¥í¥É¥ê¤ÎÂåÌò¤Ï¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤¬Ì³¤á¤ë¡£

¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡£¥·¥Æ¥£¤«¤é¥í¡¼¥ó¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

Á°È¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¥µ¥¤¥É¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬µ±¤¯Å¸³«¤Ë¡£¥·¥Æ¥£¤Ï¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¿Íµ»¤ò»ý¤Ä¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥¢¥¤¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

Á°È¾¤Ï0-0¡¢·Þ¤¨¤¿58Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¼õ¤±¡¢Á°Àþ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£È´¤±½Ð¤·¤¿º¸SB¤Î¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥í¥¹¤òµó¤²¡¢ºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤Ï¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£

ÆÀÅÀ¸å¤Ï°ìµ¤¤Ë¥·¥Æ¥£¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢63Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¸åÈ¾º¸¥µ¥¤¥É¤Ë°Ü¤Ã¤¿¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£Áê¼êDF¤Î¸Ô¤òÈ´¤±¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¼é¸î¿À¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤ÏÈ¿±þ¤Ç¤­¤º¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ÏÁª¼ê¸òÂå¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤­Ìá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥·¥Æ¥£¤Î¹¶·â¤Ï»ß¤Þ¤º¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£2-0¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î¥·¥Æ¥£¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£

¥·¥Æ¥£¤Ï¤³¤ì¤ÇÂè4Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤«¤é5ÀïÉé¤±¤Ê¤·¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò16¤È¤·¤¿¡£

¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢8»î¹ç¤Ç11¥´¡¼¥ë¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÂè2Àá¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï°Ê³°¤Î7»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ÎÄÌ»»¥´¡¼¥ë¿ô¤ò96¤È¤·¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡£ÂçÂæ¤Î100¥´¡¼¥ë¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£