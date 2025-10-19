

国民民主党の玉木雄一郎代表（左）と握手する自民党の高市早苗総裁。高市氏が日本維新の会を取り込み、首班指名で優位に立った（写真：時事）

【写真あり】「秋の大政局」で自民党会派に入ったNHK党の参院議員と、それを仲立ちしたと噂される自民党議員とは？

10月に入って、政界地図がガラリと変わった。10月4日に高市早苗前経済安全保障担当相が自民党の新総裁に選任され、公明党は10月10日に自民党との連立を解消。その空いたポストに今、日本維新の会が収まろうとしている。

10月15日には維新の吉村洋文代表（大阪府知事）が急遽上京し、自民党の高市総裁や鈴木俊一幹事長と会談した。このとき、維新は自民党に副首都構想や統治機構改革など12項目の要求を突きつけた。その中には、自民党と公明党が決裂する原因となった「企業団体献金の禁止」も含まれていた。

自民党と維新は、その翌日に政策協議を行うことを決定。協議は17日も行われ、翌週の臨時国会開会に向けて、首班指名で高市氏の名前を書くことだけでなく、自維連立へのプロセスが着々と進められている。

総裁選の直後から繰り広げられた2つの「争奪戦」

昨年10月の衆議院選挙と今年7月の参院選で自民党は大きく敗退し、当時の与党でいずれも過半数を制することができなかった。その責任を石破茂首相が負う形で退陣を表明し、高市新総裁が誕生。しかし、与党を維持するためには、もう1つの政党と組む必要があった。

高市氏は10月5日、国民民主党と極秘に接触。それが、高市氏のタカ派路線に嫌悪を示す公明党の逆鱗に触れた。

これと同時に勃発したのが、国民民主党の玉木雄一郎代表の「争奪戦」だ。

国民民主党は榛葉賀津也幹事長を介して、高市氏の後見人を自任する自民党の麻生太郎副総裁と接触。自民党との連携への方策を探っていた。

一方、立憲民主党の安住淳幹事長はほかの野党に首班指名での連携を呼びかけ、「野田佳彦代表にこだわらない」と明言。8日には、国民民主党の榛葉幹事長に「玉木代表も有力な候補」と伝えた。



立憲民主党の安住淳幹事長は首班指名について「野田佳彦代表にこだわらない」と明言（写真：時事）

衆院で148議席の立憲民主党と27議席の国民民主党を合わせれば175議席だが、維新の35議席を加えれば210議席で、過半数まで23議席となる。これに10日に連立を離脱した公明党を加えると、野党連合は234議席となり、かろうじて衆議院で過半数を制することになる。

一方で、国民民主党が自民党と組めば223議席となり、維新を加えると258議席で過半数を制する。これでキャスティングボートを握ったと思ったのだろう。玉木氏はさっそく10日にX（旧ツイッター）に「総理大臣になる覚悟はある」と書き込んだが、最終的に大きなムーブメントにはならなかった。

首班指名に邁進する高市氏の「あの手この手」

1993年8月に成立した細川護熙政権や1994年6月に成立した村山富市政権など、少数政党が首相を輩出した例がないわけではない。前者は政治改革ブームに乗って生まれた時代の寵児であり、後者は政権奪還のためにクリーンな顔を求めた自民党からの一本釣りで誕生した。

羽田孜政権から村山政権への移行には、一方に小沢一郎氏、もう一方に竹下登氏や野中広務氏（いずれも故人）、亀井静香氏など自民党の強面の面々や、「バルカン政治家」の異名を持つ新党さきがけの武村正義氏（故人）がいた。亀井氏は当時、赤坂の料亭を借り切って社会党の幹部らと一晩かけて密談。その翌日に村山政権が成立した。

当時のようなダイナミックな政治劇はもはや見ることができないが、高市氏の「首相になりたい」という圧倒的な熱量だけは感じられる。

高市氏は14日に都内で開かれたスタートアップに関するイベントで講演し、「首相指名選挙の瞬間まで、ぎりぎりまであらゆる手を尽くす。絶対になってやると思っている」と、固い決意を述べている。「決意」を口にするだけで、どちらかの神輿（みこし）に乗せてもらえるのを待つ玉木氏とは違うのだ。

高市氏のターゲットは日本維新の会に絞られた。今年2月には自公維で高校の授業料無償化などの合意を形成。維新は2025年度予算案にも賛成した。そして14日と15日に2度にわたって行われた自民党の梶山弘志国対委員長と維新の遠藤敬国対委員長との会談であらましが合意され、15日午後には急遽、維新の吉村代表が上京することになった。すでに「首班指名での協力」にとどまらず、「自維連立」に向けた動きとなっていたのだ。

しかも、これらに並行して、多数派工作はさらなる広がりを見せた。15日には、NHKから国民を守る党の斉藤健一郎参院議員が自民党会派に入ったことが判明。「仲立ちしたのは西田昌司参院議員だ」と、ある自民党議員は証言する。



自民党会派入りした斉藤健一郎参院議員（左）と、仲立ちしたと噂される西田昌司参院議員（写真：時事）

2人はかねてから交流があったうえ、参院でも過半数に届かない自民党は、議決に際して1人でも仲間が欲しい。西田氏は総裁選で高市氏を支援した1人で、高市氏も今年7月の参院選に出馬した西田氏の総決起大会に駆けつけている。

さらに、高市氏は16日に参政党の神谷宗幣代表と会談し、首班指名での協力を要請した。神谷氏は「国益を最優先する」としながら、高市氏との近似性を強調。「半分くらい重なるところがある。野党よりも近いと認識しているので、高市さんが首相になるなら、日本は少しいい方向に行くのかなという期待はある」と、まんざらでもない様子を見せた。

藤田氏の「眠れていますか」に高市氏は…

10月16日に開かれた自民党と維新の政策協議の冒頭、藤田文武共同代表が高市氏に「眠れていますか」と声をかけたのは、首班指名のために奔走する高市氏の体をいたわったためか。それとも、水面下での多数派工作を前提に「ほかといろいろ接触して、忙しくしていることは知っている」との牽制だったのか――。これに対して高市氏は、一瞬間を置いた後に口角を上げてみせている。

どんでん返しはいつでも起こる。昨年の総裁選で1回目の投票でトップだったが、2回目で石破首相に逆転された高市氏自身が一番よく理解しているのではないか。

だからこそ、高市氏は「ぎりぎりまであらゆる手を尽くす」と14日に述べた。玉木氏が15日夜のライブ配信で「（藤田氏には）がっかりした」「二枚舌」と漏らしたのとは違って、くだを巻いている余裕はないのだ。

“ガラスの天井”を破ったら、その上にもう1枚のガラスの天井が存在している。そのガラスを破りさえすれば、高市氏のみならず、国民にもまた、明るく暖かい陽光が降り注ぐのだろうか。

（安積 明子 ： ジャーナリスト）