J1リーグ第34節 川崎 5（4-1）3 清水

14:03キックオフ Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu 入場者数22,292人

試合当日の朝、急きょメンバー変更が必要になったことを秋葉忠宏監督は明らかにした。最後はカピシャーバのサイドバックや北川航也を左に置いて高橋利樹とアルフレド・ステファンスの2トップなどを試せたことがよかった点ではあるだろう。それでも4分、7分、13分とアプローチの弱さから失点してしまっては、ほとんど清水の勝機は残っていなかった。もっとも37分にも加点して前半のうちに4点ものアドバンテージを持ったにしては、安心してしまって足元をすくわれそうになった川崎の混乱ぶりも目についた。前半のうちに1点返されると後半開始早々に追加点を奪われ、60分にはPKを与えてしまう。しかしこのピンチをGK山口瑠伊が防ぎ、その後お互いに1点ずつを奪い合ってタイムアップを迎えた。点の取り合いになってスタジアムの興奮度は高くなったが、負けた清水はポジショニングと判断の遅さが目立ち、川崎は攻守のバランスのチグハグさが目についた。