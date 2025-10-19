¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É²òÊüÅª¤À¤Ã¤¿¡×¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥íÈÇ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù²øÊª¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ë10»þ´Ö
¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ë¤è¤ë¡¢±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ç²øÊªÌò¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¤¤¤ï¤¯¡¢¤ª¤è¤½10»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ó¤ÀÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É²òÊüÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¨¡¨¡¡£
ËÜºî¤Ï¥á¥¢¥êー¡¦¥·¥§¥êー¤Î¸ÅÅµÅª·æºî¾®Àâ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤ò¸¶°Æ¤È¤¹¤ë¥Ç¥ë¡¦¥È¥íÈá´ê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤âÂºÂç¤Ê¥ô¥£¥¯¥¿ー¡¦¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥óÇî»Î¤¬¡¢¶²¤í¤·¤¤¼Â¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤ë²øÊª¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤¬¡¢Çî»Î¤ÈÈá·à¤Î²øÊª¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ÏÇËÌÇ¤Ø¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£²Ê³Ø¼Ô¥ô¥£¥¯¥¿ー¡¦¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥óÌò¤ò¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥ª¥¹¥«ー¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡ØSaltburn¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ä¡Ø¥×¥ê¥·¥é¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢ÊÆ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10»þ´Ö¤«¤±¤Æ¼«Ê¬¤ò²òÊü¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÂÅÈ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¹»þ´Ö¤¸¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶ìÄË¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«¿È¤ò²òÊü¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥·¥§¥¤¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¡Ê2017¡Ë¤ä¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¦¥¢¥êー¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ò¥ë¡£²øÊª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²áµî¤Î±Ç²èÈÇ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤òÈò¤±¤ë¡×¤¿¤á¡¢¡Ö±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¸³Ø¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ë¤è¤ë²ò¼á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
½Ð±é¼Ô¤Ï¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¤È¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¤Î¤Û¤«¡¢¡ØX ¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¡¢¡Ø¥¤¥ó¥°¥í¥ê¥¢¥¹¡¦¥Ð¥¹¥¿ー¥º¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ô¥¡¥ë¥Ä¡¢¡ØÀ¾ÉôÀïÀþ°Û¾õ¤Ê¤·¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥á¥éー¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡§¥¢¥½ー¥«¡×¡Ê2023-¡Ë¤Î¥éー¥¹¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¡¢¡Ö¥¹¥¤ー¥È¡¦¥È¥¥ー¥¹¡§¼¯¤Î³Ñ¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¡×¡Ê2021-2023¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¥ó¥ô¥§¥êー¡¢¡ØMank¡¿¥Þ¥ó¥¯¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾Í¥¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥À¥ó¥¹¡£
Netflix±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ï2025Ç¯11·î7Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£10·î24Æü¤«¤é°ìÉô·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
