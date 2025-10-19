¡Ú·ÝÇ½¡¡Ê¤ÌÌºÂÃÌ²ñ¡ÛÆü¥Æ¥ì¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ï¡Ä¡È»ý¤Ã¤Æ¤ë¡É»ëÄ°Î¨ÃË¡ª¡¡Ì±Êü³Æ¶É¤Î½©¥É¥é¥Þ»Ï¤Þ¤ë
¡¡¹ó½ë¤Î²Æ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½ª¤ï¤ê¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÈ©´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£Æü¤³¤Îº¢¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î½©¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤Þ¤ë½©¤Î·ÝÇ½³¦¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡Ì±Êü³Æ¶É¤Î½©¥É¥é¥Þ¤Ï¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¤êÏÃÂêÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¤Í¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡»°Ã«¹¬´î»áµÓËÜ¤Ç¿åÍË¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÏÊüÁ÷Á°¤«¤éÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¼ÂÎÏ¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¤½¤í¤¤¡¢1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òºÆ¸½¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥Ç¥¹¥¯¡¡»ëÄ°Î¨¤Î¶ìÀï¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Õ¥¸¤Ï·î9¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¤Î¼ç±é¤ËÂô¸ýÌ÷»Ò¤òÈ´¤Æ¤¤·¤¿ÅÀ¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡Ä¹Ç¯¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë·î9¼ç±é¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡¤½¤Î¥Æ¥ìÄ«¤Ï¿åÍË¤Ë¡ÖÁêËÀ¡×¡¢ÌÚÍË¤Ë¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤È¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤òÃÖ¤¯È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¡£ÁêËÀ¤Ï25¼þÇ¯¡¢¥¥ó¥È¥ê¤Ï¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¶É¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÇ®¤¬¹â¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Í¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡¤Þ¤ÀÊüÁ÷Á°¤ÎÂçÀôÍÎ¼ç±é¤Ç²ÐÍË¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¤âÏÃÂêÀÈ´·²¡£µÓËÜ¤òÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤¬Ì³¤á¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüÏ¢¥É¥é¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÀ¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ÎJRAÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î²¼¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¶¥ÇÏ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤ÏÁÔÂç¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£Æ±ÏÈ4²óÌÜ¤Î¼ç±é¤È¤Ê¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¤ÎÏÆ¤òº´Æ£¹À»Ô¤äÌÜ¹õÏ¡¤é¤¬¸Ç¤á¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤â¹ë²Ú¤Ç¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤â2·å¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤È²ÆÈÁ¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±éºî¤Ç²ÐÍË¤Î¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤â³°¤»¤Ê¤¤¡£Âç¸æ½ê¤ä¼ç±éµé¤¬¤½¤í¤¦ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Î¤°ÏÃÂêÀ¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨¤âÇÛ¿®¤â¹¥Ä´¡£ÃÝÆâ¤Î¡È¥À¥áÃË¡É¤Î±éµ»¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤âÍ£°ì¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓºîÉÊ¤Ç¶âÍË¤Î¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¤Î¼ç±é¤Ë¤ÏÅâÂô¼÷ÌÀ¤òµ¯ÍÑ¡£¿¼ÌëÂÓ¤Ç¤ÏÇÛ¿®¤ò°Õ¼±¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¥º¥é¥ê¤Ç¡È¤é¤·¤µ¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÂ¾¶É¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤·À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤ë°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬1¿Í¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡ÆüÍË¤Î¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤À¤Í¡£ÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥éÅÐ¾ì¤ÏÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¤ÇÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤·¡È»ý¤Ã¤Æ¤ëÃË¡É¤ò¾ÚÌÀ¡£½é²ó»ëÄ°Î¨¤ÏÂç¤¤¯Ä·¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ó¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤ËÏÃÂêÀ¤È¿ô»ú¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡¤³¤Î½©¥¯¡¼¥ë¡¢¤É¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¤É¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Í¡£