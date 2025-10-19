万博イタリア館“継続展示”の特別展、チケット発売で「想定以上のアクセスが集中」…「異常事態」「既に転売されています」
大阪・関西万博（13日閉幕）のイタリアパビリオンの一部の展示が楽しめる、大阪市立美術館の特別展『天空のアトラス イタリア館の至宝』（10月25日〜来年1月12日）のチケットが18日に発売開始され、アクセス集中などの事態が生じた。
【画像】万博イタリア館“継続展示”…レオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティコ手稿」、ペルジーノの「正義の旗」
万博のイタリア館は、世界的に貴重な作品がそろい、連日大行列となった。特別展では、この一部を“継続展示”するもので、古代彫刻の「ファルネーゼのアトラス」を筆頭に、レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿「アトランティコ手稿」、ペルジーノの傑作「正義の旗」の3件を厳選し、大阪市立美術館で披露する。
ファンの期待は多く、チケット発売初日に多数が殺到。特別展の公式Xは同日、「本日は、#イタリア館の至宝展 公式オンラインチケットに想定以上のアクセスが集中し、サイトにつながりにくくなる障害が発生しております。お客さまには、チケットのご購入と日時予約にご不便をおかけしており誠に申し訳ございません」と謝罪。
その上で「現在、本展のチケットは公式オンラインチケットでのみ販売をしております」と案内し、「ローソンチケットとセブンチケットでの販売は予約数が販売予定数に達したため、一時中止しております。コンビニエンスストアでの販売再開の際は、#大阪市立美術館 サイトと公式Xでお知らせいたします」などと呼びかけた。
これに対して「こうして見ることができて嬉しいです！」と感謝の声のほか、「今回は異常事態です」「エラーを連打で購入できるという情報を得て、購入できました！」「ずっとエラー出てもう諦めました」「週末全部埋まっててちょっと引いた」など、さまざま。「既に転売されています」といった報告もされている。
