「こんなん撮れた」チュートリアル徳井、走行中新幹線から撮影した写真に反響！ 「額に入れて飾りたい」
お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実さんは10月17日、自身のInstagramを更新。走行中の新幹線から撮影した写真を披露しました。
【写真】チュートリアル徳井、新幹線から撮影の写真！
この投稿にコメントでは「エモ」「額に入れて飾りたいです」「激シブですね」「まるで止まっているような速度」「えー写真ですねっ」と称賛の声が寄せられています。
自身のInstagramでも告知しており、毎回250人ほどが参加するキャンプイベントでは、徳井さんのバンドのライブやスケールの大きい打ち上げ花火などもあり、参加者から好評なのだそうです。現在、チケットの一般販売中とのこと。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
「額に入れて飾りたいです」徳井さんは「200キロで走ってる新幹線の中からこんなん撮れた」とつづり、1枚の写真を投稿。時速200kmのスピードで走行している新幹線の中から撮影したとは思えない、1本の木がほとんどブレずにはっきりと映っている奇跡の写真を披露しています。
大人気企画「TOKUI VIDEO CAMP」開催！徳井さんのYouTubeチャンネル「徳井Video」の企画で、徳井さんと参加者が一緒にキャンプを楽しむ人気イベント「TOKUI VIDEO CAMP」の第6弾が、11月8〜9日に福岡県・ソラランド平尾台で開催されます。
