リーグ最多得点も減らない失点。「あってはならない...」清水戦５−３の勝利も喜び切れない川崎が抱えるジレンマ
［J１第34節］川崎 ５−３ 清水／10月18日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
試合後の表情は、勝者のモノには見えなかった。
清水をホームに迎えた一戦、川崎は大逆転負けで敗退したルヴァンカップの準決勝・第２戦の柏戦の悔しさをぶつけるかのように、13分までに３ゴールを奪い、37分にも加点。清水の後手に回る守備対応はあったにせよ、前半のうちに４点のリードを得る素晴らしいゲームを見せた。
だが、である。前半のうちに３−４−２−１から４バックに変えた清水に対し、前半のアディショナルタイムに１点を返されると、後半立ち上がりの１分にも失点。60分のGK山口瑠伊のPKセーブや、69分の河原創のゴールがなければどうなっていたか分からない流れで、結果的には後半アディショナルタイムに２度目のPKを今度は決められ、５−３で逃げ切る形となった。
６日前のショッキングなルヴァンカップの敗退後、勝てたのはポジティブな面も、点は取れるが、失点も重ねる。まさに今の川崎を象徴するようなゲームになったのだから、選手たちに笑顔が少なかったのも当たり前である。
今季就任の長谷部茂利監督も振り返る。
「入りから、立て続けに得点を取ることができ、危ない場面もたくさんはなかったと思うので、非常に良いゲームを途中までできたと思います。前半最後に失点し、後半の最初に失点し、ゲームの流れがオープンと言いますか、どっちになってもおかしくないような、勝敗は最初に２点、３点を取った我々が取りましたが、内容、流れという意味では、私自身は素直に喜べない。得点は取れましたが、失点が多すぎる。そういう風に反省しているところです」
そして指揮官はこうも続けた。
「（清水は前半のうちに３−４−２−１から）自由に動く選手、なんでもできる選手である乾（貴士）選手がいて（シャドーからトップ下へ）４−２−３−１に、そしてハーフタイムに選手を変えて、前半の終盤と後半の入りのところが、相手は完全に４−４−２に形を変えて、より積極的にという形でした。気付いていましたし、もちろんコーチとのやり取りを含め選手も分かっていました。そこで後半始まってすぐに失点している。相手のパスから上手いこと崩されたというかシュートレンジに持ってこられた。
あの時間帯で、ああいうプレーはあってはならない。そういう見方をしています」
得点数はリーグトップの「65」を誇る一方、失点は下から６番目に多い「48」を数える（10月18日時点）。４試合を残し、昨季の「66得点・57失点」よりは数字は改善される見込みだろうが、守備組織の構築に定評のある長谷部監督を招聘した今季、シーズン序盤は指揮官が目指す複数得点＆無失点ゲームをACLエリートを含め少しずつ表現できている印象であったが、シーズン終盤に差し掛かった今、なぜここまでディフェンスの乱れが生じるようになってしまったのか。
試合状況や対戦相手によっても変わるため、これという明確な理由を挙げるのは難しいが、複数の背景はある。
まず最終ラインの軸に成長していたCB高井幸大が夏に欧州挑戦を選択し、その高井をそつなくカバーしていた丸山祐市が右膝に重傷を負い、レギュラーCBふたりを欠いて後半戦を戦っていること。さらに所属11年目の車屋紳太郎も欠場が続き、今季は右SBを主にしていた佐々木旭をCBにスライドし、夏の新戦力のフィリップ・ウレモヴィッチ、怪我明けのジェジエウらと組ませて後半に臨んでいるが、SBも三浦颯太が負傷するなど、ACLエリートを戦った疲労もあって苦しい台所事情を強いられているのだ。
また、前述のように相手がやり方を変えてきたなかで、上手く対応できない課題もある。後半は相手の攻撃を受け続ける試合が最近は続いており、清水戦後にかなり険しい表情を浮かべていたボランチの山本悠樹も改めて語る。
