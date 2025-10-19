元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が18日に自身のインスタグラムを更新。10歳・長男との2人旅ショットを披露した。

「昨日から、息子 笑福と二人旅！今月3度目の二人旅！大阪行ってきました！大阪も今月、笑福と2度目！妻が今日は、ガールズアワード出演で、僕が関西テレビ『ドットコネクト』出演だったので、僕が昨日から笑福と大阪に入り、宿泊」とつづった。

「番組終わり、スラッシュバイル片山さんおすすめのうどん屋さんに行く。入口がうどん屋さんとは思えぬおしゃれさのうどん屋さんで、大阪 難波『き田けうどん』に！」と鈴木氏。「満席でしたが、ちょっと待ってたら入れまして。笑福はちくわ天ぶっかけ。僕はとり天ぶっかけ。意外にもうどんが細麺で、これがめちゃくちゃ合う！僕が、追加で頼んだちくわ天も、笑福がいってしまいました！いや、ここはうまい！大阪行ったら、わざわざ行く価値あり！」と大満足だった様子。

「そして、そのあと、なんばグランド花月に！笑福が大好きで。アキ座長の新喜劇がどうしても見たいと。この1年ちょっとで、笑福と5回くらい行ってます。とにかく笑福は、アキ班の新喜劇が好きで！今回も爆笑だったのですが。今回、一番爆笑だったのが前半のネタの村上ショージさん！色んな芸人さんから、村上ショージさんがすごい！とてつもない笑いをかっさらっていく！と言ってたのですが。ジャンルで言うと漫談なんですが。いや、最初、油断させときながらこれが本当に大爆笑！これから見る人のために言いませんが。正直、感動すらしちゃいました」とした。

「いやー素敵。芸人さん、素敵。色んな笑いの取り方あるし 笑わせたら勝ち！格好良し！！笑福の中にも、強烈に村上ショージさんが刻まれたことが嬉しく」と鈴木氏。「もちろん本日出演された、みなさん 爆笑！親子で隣同士で笑えたことが本当にありがたいな。みなさま、ありがとうございました！大阪、万博終わっても最高！」とつづった。