今回は、同居を迫る意地悪な義母に、嫁が反撃した話を紹介します。

「それでもまだ同居したいですか…？」

「最近、義母から『同居したい』と言われ続けていました。でも、性格がきつく意地悪な義母とは絶対一緒に暮らしたくないです。ただ義母に『同居は嫌です』と言っても、反感を買うだけだと思いました。

そこで私は、義母に現実を突きつけることにしたんです。『同居に向けて家を増築すると、ざっと1800万円かかります』『お義母さんは家事を一切しないとなると、私がやらざるを得ないですよね』『お義母さんの家政婦代、月15万です』『それでもまだ同居したいですか……？』と、笑顔で伝えました。義母はムッとして顔をしていましたが、現実はそう甘くないということがやっとわかったようです」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年2月）

▽ 義母にはたしてそんなお金をがあるのでしょうかね。まぁでも大嫌いな人のお世話を毎日するとなると、月15万でも安い気がしちゃいますが……。

