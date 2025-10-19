信用残ランキング【売り残増加】 神戸物産、東京メトロ、楽天グループ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※10月10日信用売り残の10月3日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3038> 神戸物産 2,965 4,484 0.39
２．<9023> 東京メトロ 1,212 2,299 1.62
３．<4755> 楽天グループ 1,016 4,316 2.97
４．<8308> りそなＨＤ 501 1,037 3.24
５．<3387> クリレスＨＤ 482 1,240 0.57
６．<8628> 松井 439 679 1.70
７．<6740> Ｊディスプレ 369 11,746 1.79
８．<9104> 商船三井 351 677 10.37
９．<4088> エアウォータ 306 329 1.01
10．<3656> ＫＬａｂ 283 6,260 2.63
11．<9101> 郵船 273 1,161 3.08
12．<5016> ＪＸ金属 271 2,305 7.67
13．<7012> 川重 254 781 7.06
14．<5202> 板硝子 224 431 13.33
15．<9107> 川崎汽 195 2,157 2.41
16．<6448> ブラザー 189 234 0.53
17．<3964> オークネット 188 459 0.11
18．<4765> ＳＢＩＧＡＭ 179 428 0.86
19．<9424> 日本通信 176 556 18.02
20．<2301> 学情 170 664 0.43
21．<8079> 正栄食 165 454 0.07
22．<9824> 泉州電 164 291 0.19
23．<6506> 安川電 157 535 3.67
24．<6758> ソニーＧ 154 567 3.63
25．<3196> ホットランド 151 408 0.14
26．<9983> ファストリ 145 410 0.53
27．<2910> Ｒフィールド 128 681 0.10
28．<7203> トヨタ 128 1,735 8.28
29．<9279> ギフトＨＤ 117 379 0.42
30．<6814> 古野電 116 227 2.55
31．<3028> アルペン 116 253 0.30
32．<6954> ファナック 111 395 1.56
33．<9024> 西武ＨＤ 105 873 0.11
34．<4568> 第一三共 105 311 7.89
35．<4324> 電通グループ 105 290 1.18
36．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 99 625 1.66
37．<7730> マニー 99 199 1.87
38．<4768> 大塚商会 99 110 1.86
39．<7867> タカラトミー 96 190 2.83
40．<3865> 北越コーポ 95 115 1.63
41．<9552> Ｍ＆Ａ総研 90 191 4.29
42．<7856> 萩原工業 87 409 0.31
43．<4661> ＯＬＣ 84 1,740 1.21
44．<5301> 東海カーボン 79 161 4.06
45．<8058> 三菱商 79 850 4.73
46．<7751> キヤノン 76 208 11.93
47．<6526> ソシオネクス 75 1,089 5.58
48．<7599> ＩＤＯＭ 74 116 6.58
49．<6965> ホトニクス 70 253 10.60
50．<3475> グッドコムＡ 69 1,154 0.40
