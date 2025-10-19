　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※10月10日信用売り残の10月3日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3038> 神戸物産 　　　　　2,965　　　4,484　　　0.39
２．<9023> 東京メトロ 　　　　1,212　　　2,299　　　1.62
３．<4755> 楽天グループ 　　　1,016　　　4,316　　　2.97
４．<8308> りそなＨＤ 　　　　　501　　　1,037　　　3.24
５．<3387> クリレスＨＤ 　　　　482　　　1,240　　　0.57
６．<8628> 松井 　　　　　　　　439　　　　679　　　1.70
７．<6740> Ｊディスプレ 　　　　369　　 11,746　　　1.79
８．<9104> 商船三井 　　　　　　351　　　　677　　 10.37
９．<4088> エアウォータ 　　　　306　　　　329　　　1.01
10．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　283　　　6,260　　　2.63
11．<9101> 郵船 　　　　　　　　273　　　1,161　　　3.08
12．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　271　　　2,305　　　7.67
13．<7012> 川重 　　　　　　　　254　　　　781　　　7.06
14．<5202> 板硝子 　　　　　　　224　　　　431　　 13.33
15．<9107> 川崎汽 　　　　　　　195　　　2,157　　　2.41
16．<6448> ブラザー 　　　　　　189　　　　234　　　0.53
17．<3964> オークネット 　　　　188　　　　459　　　0.11
18．<4765> ＳＢＩＧＡＭ 　　　　179　　　　428　　　0.86
19．<9424> 日本通信 　　　　　　176　　　　556　　 18.02
20．<2301> 学情 　　　　　　　　170　　　　664　　　0.43
21．<8079> 正栄食 　　　　　　　165　　　　454　　　0.07
22．<9824> 泉州電 　　　　　　　164　　　　291　　　0.19
23．<6506> 安川電 　　　　　　　157　　　　535　　　3.67
24．<6758> ソニーＧ 　　　　　　154　　　　567　　　3.63
25．<3196> ホットランド 　　　　151　　　　408　　　0.14
26．<9983> ファストリ 　　　　　145　　　　410　　　0.53
27．<2910> Ｒフィールド 　　　　128　　　　681　　　0.10
28．<7203> トヨタ 　　　　　　　128　　　1,735　　　8.28
29．<9279> ギフトＨＤ 　　　　　117　　　　379　　　0.42
30．<6814> 古野電 　　　　　　　116　　　　227　　　2.55
31．<3028> アルペン 　　　　　　116　　　　253　　　0.30
32．<6954> ファナック 　　　　　111　　　　395　　　1.56
33．<9024> 西武ＨＤ 　　　　　　105　　　　873　　　0.11
34．<4568> 第一三共 　　　　　　105　　　　311　　　7.89
35．<4324> 電通グループ 　　　　105　　　　290　　　1.18
36．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ　　　　　99　　　　625　　　1.66
37．<7730> マニー 　　　 　　　　99　　　　199　　　1.87
38．<4768> 大塚商会 　　 　　　　99　　　　110　　　1.86
39．<7867> タカラトミー　　　　　96　　　　190　　　2.83
40．<3865> 北越コーポ 　 　　　　95　　　　115　　　1.63
41．<9552> Ｍ＆Ａ総研 　 　　　　90　　　　191　　　4.29
42．<7856> 萩原工業 　　 　　　　87　　　　409　　　0.31
43．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　　　84　　　1,740　　　1.21
44．<5301> 東海カーボン　　　　　79　　　　161　　　4.06
45．<8058> 三菱商 　　　 　　　　79　　　　850　　　4.73
46．<7751> キヤノン 　　 　　　　76　　　　208　　 11.93
47．<6526> ソシオネクス　　　　　75　　　1,089　　　5.58
48．<7599> ＩＤＯＭ 　　 　　　　74　　　　116　　　6.58
49．<6965> ホトニクス 　 　　　　70　　　　253　　 10.60
50．<3475> グッドコムＡ　　　　　69　　　1,154　　　0.40

株探ニュース