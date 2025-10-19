『ダンボール戦機』宇崎悠介使用時のカラーリングで「LBXパンドラ」が再登場
バンダイスピリッツは、『ダンボール戦機』より「LBXパンドラ (宇崎悠介専用)」(1,540円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「LBXパンドラ (宇崎悠介専用)」(1,540円)
『ダンボール戦機』より、「LBXパンドラ」が宇崎悠介使用時のカラーリングで登場。
1/1のパンドラが宇崎悠介使用時のカラーリングで帰ってきた。本体の色分けを成形色とシールで再現。幅広い可動範囲でカッコよくポージングさせることが可能となっている。
クリアカラーの専用スタンドが付属。付属武装にホープ・エッジも。
(C)Ｌ５／ＰＤＳ・ＴＸ
