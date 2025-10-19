マリナーズが3勝2敗とワールドシリーズ（WS）初出場に王手をかけたア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦は19日（日本時間20日）にブルージェイズの本拠トロントで行われる。18日（同19日）は両軍監督らが会見に応じた。

ブルージェイズは今シリーズ全試合で長打をマークしていた不動の1番・スプリンガーが、17日（同18日）の第5戦で右膝に死球を受けて交代。試合後に精密検査を受け、骨折などではないことが確認されていた。改めてスプリンガーの状態を聞かれたシュナイダー監督は「昨夜CTスキャンを受けたが、陰性だった。つまり打撲ということだ。治療を受け、ここ（練習）で動き回るはずだ。昨日よりずっと感触は良くなっている」と無事を強調した。

スプリンガーが試合に出るために必要なことはあるか、との問いには「彼が大丈夫と言ってくればそれで十分」とコメント。「ジョージ（スプリンガー）はこれまで、みなさんが知っている以上に多くの困難を乗り越えてきた。だから、スイングや走塁に支障がないか確認するだけ。彼はタフな選手なのできっと大丈夫だと楽観している」と話した。

第5戦では死球を受けて倒れ、痛がるスプリンガーに対して敵地シアトルのファンからブーイングが浴びせられる場面もあった。シュナイダー監督は「彼をブーイングしていたファンは鏡を見て、自分がどんな選手に対してやっているのかを考えるべきだ。このへんでやめておくが、膝に当たって明らかに痛がっている選手に対して4万人が歓声を上げるのは正しいことではない」と苦言を呈していた。